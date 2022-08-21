Услуги автоэлектрика – пожалуй, самые дорогие среди всех специалистов автосервиса. Поэтому обращаться к профессионалам для такой элементарной операции, как замена лампочки, кажется как минимум расточительностью. Тем более, лампочки имеют привычку перегорать вдали от СТО, в том числе и в дальней дороге.

Лампочек в автомобиле много, но сегодня поговорим об одной, самой главной. За движение в темноте с неработающим ближним светом в левой фаре по ПДД Украины (п. 31.4.3) можно получить штраф 340 грн. (ст. 121 ч. 1 КУоАП). Но если заверить полицейского, что лампочка перегорела только что, в течение указанной поездки, и что она тут же будет заменена исправной, то ваш грех не будет считаться запретной "эксплуатацией", и штрафовать вас нельзя.

Перед извлечением лампы головного света полезно узнать ее тип, чтобы правильно подбираться к ее фиксации и разъему проводки.

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Прежде чем перейти к подробностям замены, отметим, что с этой лампочкой есть еще один вариант. Пункт 31.5 ПДД. наших ПДР позволяет, не заботясь о замене лампы, включить аварийку и "двигаться как можно более коротким путем к месту стоянки или ремонта, соблюдая меры предосторожности с выполнением требований пунктов 9.9 и 9.11 (имеется в виду "аварийка" – ред.) настоящих Правил".

Как заменить лампу в фаре

У большинства легковых автомобилей фары устроены так, чтобы лампы в них можно было заменить силами самого водителя. Однако элементарной эту манипуляцию назвать можно далеко не всегда. Процесс состоит из решения двух основных вопросов: добраться до тыловой части фары и добраться до лампы внутри. И первое и второе часто бывает непросто из-за ограниченного пространства – рука элементарно не протискивается.

Очень часто доступ к “тылам” фары ограничен, и вариант на фото (VW Golf V) еще достаточно дружественный для мастера, планирующего замену лампы.

Есть несколько моделей, в которых для замены ламп приходится предварительно демонтировать либо самую фару, либо радиаторную решетку, либо ближайшее колесо, либо бампер. К счастью таких автомобилей немного (например, Opel Astra H, BMW E90, Ford Mondeo III, Citroen C1, Volkswagen Golf IV).

К сожалению, в заводском мануале автомобиля не всегда подается технология замены ламп – чаще всего по той причине, что производитель не доверяет любителю демонтаж облицовочных деталей. Но в обобщенной форме процесс выглядит так:

Откройте крышку фары. Если она резиновая, ее нужно стянуть, взявшись за предусмотренный язычок или просто за край. Жесткую пластиковую крышку обычно достаточно повернуть на четверть оборота. При этом важно не потерять резиновый уплотнитель под ней, ведь для защиты от пыли крышка сделана герметичной.

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Снять электрический разъем с цоколя лампы. Иногда это делается в первую очередь, иногда после снятия крышки, в зависимости от конструкции. Исправные контакты сидят туго, поэтому вам придется тянуть с заметной силой.

Основных типов крепления лампы в фаре сегодня два: пружинным фиксатором и поворотом на подобии резьбы (третье фото).

Отстегнуть пружинный фиксатор, который прижимает лампу к ее месту в гнезде отражателя. Это один из самых сложных моментов, ведь иногда приходится делать это наощупь, да и способ зацепления пружины за крючки отражателя не всегда понятен заранее. У некоторых типов ламп этого фиксатора нет, а лампа фиксируется путём ее поворота на четверть оборота.

Вытащить лампу. Важно при этом брать ее за ножки контактов или их пластиковую оболочку, чтобы не касаться пальцами колбы – это вредно для стекла. Собственно, если лампа заведомо негодная, это уже не имеет значения.

Вставьте новую лампу. Имейте в виду, что лампа устанавливается в определенном положении, поэтому для правильного позиционирования она имеет специальные выступы – под которые в гнезде на отражателе есть соответствующие вырезы. Собственно, если вы вставите ее неправильно, застегнуть пружинный фиксатор вам не удастся. Не забудьте подсоединить штекер проводки и тщательно закрыть крышку. Лампу типа HB важно посадить в гнездо до упора, тогда она без проблем провернется и зафиксируется.

На более или менее свежих моделях крышка фары мягкая резиновая, а разъем проводки подключается не под крышкой, а рядом на корпусе фары.

Рекомендация “Авто 24”

Вообще тема выбора новой лампочки стоит отдельной статьи, но тут скажем коротко: встретить более или менее приемлемое качество не так уж и просто. Вернее, лампы для фар головного света помимо прочего представлены и брендовой продукцией от известных производителей. А относительно более мелких ламп для автомобильной светотехники есть немало вопросов – на прилавках царит дешевая и низкокачественная продукция с Востока. Имейте это в виду, чтобы не приходилось заменять лампы в "стопах" или "поворотниках" буквально каждый год.

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