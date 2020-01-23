Автошоу в Женеві та Парижі – найбільш важливі заходи подібного роду в Європі, особливо для місцевих автовиробників. Цього року кількість "відмовників" на салоні в Швейцарії буде особливо високою.
Схоже, представляти концерн PSA на Женевському автосалоні цього року буде лише марка DS Automobiles.
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Представник компанії Opel офіційно підтвердив наміри пропустити Geneva Motor Show 2020. “З-поміж європейських автошоу ми зробили ставку на січневу виставку в Брюсселі, а протягом року будемо більше використовувати для презентацій своїх новинок власні заходи”.
Схожу заяву зробив і спікер Peugeot: “Я можу підтвердити, що Peugeot не буде відвідувати автосалон у Женеві”, натякнувши, що Автосалон у Швейцарії не вважає гарним маркетинговим інструментом для взаємодії з замовниками, оскільки ефективність участі у такому заході не більша, ніж від використання сучасних технологій комунікації, реклами та телебаченні тощо.
Citroёn офіційних заяв не робив, однак можна припустити, що слідом за своїми колегами з альянсу, французький бренд пропустить Автосалон у Женеві, який проходитиме з 2 по 15 березня.
Концерн Volkswagen – навпроти, буде широко представлений на автошоу майже усіма своїми брендами: власне Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley та Bugatti. Лиш для Lamborghini участь в автошоу виявилась занадто витратною і італійська марка, що належить VAG, пропустить Автосалон.
Підтверджені учасники Женевського автосалону 2020:
- Abarth
- Aiways
- Alfa Romeo
- Alpine
- AMG
- Apex
- Aspark
- Aston Martin Lagonda
- Audi
- Audi Sport
- Automobili Pininfarina
- BAC
- Bentley Motors
- BMW
- Brabus
- Brabus Automotive
- Bugatti
- Changan Automobile
- Cupra
- Czinger
- Dacia
- DS Automobiles
- E-Fati
- E-Twow
- E.Go
- Eadon Green
- Engler
- FCA
- Ferrari
- GFG Style
- Gumper
- Hispano Suiza
- Hofele
- Honda
- Hyundai
- Isuzu
- Italdesign
- Jeep
- Karma Automotive
- Kia
- Koenigsegg
- Lexus
- Manifattura Automobili Torino
- Mansory
- Mazda
- McLaren
- McLaren Technology Automotive Ltd
- Mercedes-Benz
- Microlino
- Morgan
- MP Gemballa
- Pagani
- Pal-V
- Pegasus Flying Car
- Pininfarina
- [email protected]
- Polestar
- Porsche
- Puritalia Automobili
- Qingdao Sentury Tire
- Qooder
- RCH-Automotive
- Renault
- Rimac
- Rinspeed
- Rolls-Royce
- Sbarro
- Seat
- Silence Urban Ecomobility
- Sin Cars
- Skoda
- Smart
- Startech
- Suzuki
- Toyota
- Vega
- Volkswagen
- Zenvo
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