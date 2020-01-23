Автошоу в Женеві та Парижі – найбільш важливі заходи подібного роду в Європі, особливо для місцевих автовиробників. Цього року кількість "відмовників" на салоні в Швейцарії буде особливо високою.

Схоже, представляти концерн PSA на Женевському автосалоні цього року буде лише марка DS Automobiles.

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Представник компанії Opel офіційно підтвердив наміри пропустити Geneva Motor Show 2020. “З-поміж європейських автошоу ми зробили ставку на січневу виставку в Брюсселі, а протягом року будемо більше використовувати для презентацій своїх новинок власні заходи”.

Схожу заяву зробив і спікер Peugeot: “Я можу підтвердити, що Peugeot не буде відвідувати автосалон у Женеві”, натякнувши, що Автосалон у Швейцарії не вважає гарним маркетинговим інструментом для взаємодії з замовниками, оскільки ефективність участі у такому заході не більша, ніж від використання сучасних технологій комунікації, реклами та телебаченні тощо.

Citroёn офіційних заяв не робив, однак можна припустити, що слідом за своїми колегами з альянсу, французький бренд пропустить Автосалон у Женеві, який проходитиме з 2 по 15 березня.

Концерн Volkswagen – навпроти, буде широко представлений на автошоу майже усіма своїми брендами: власне Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley та Bugatti. Лиш для Lamborghini участь в автошоу виявилась занадто витратною і італійська марка, що належить VAG, пропустить Автосалон.

Підтверджені учасники Женевського автосалону 2020:

  • Abarth
  • Aiways
  • Alfa Romeo
  • Alpine
  • AMG
  • Apex
  • Aspark
  • Aston Martin Lagonda
  • Audi
  • Audi Sport
  • Automobili Pininfarina
  • BAC
  • Bentley Motors
  • BMW
  • Brabus
  • Brabus Automotive
  • Bugatti
  • Changan Automobile
  • Cupra
  • Czinger
  • Dacia
  • DS Automobiles
  • E-Fati
  • E-Twow
  • E.Go
  • Eadon Green
  • Engler
  • FCA
  • Ferrari
  • GFG Style
  • Gumper
  • Hispano Suiza
  • Hofele
  • Honda
  • Hyundai
  • Isuzu
  • Italdesign
  • Jeep
  • Karma Automotive
  • Kia
  • Koenigsegg
  • Lexus
  • Manifattura Automobili Torino
  • Mansory
  • Mazda
  • McLaren
  • McLaren Technology Automotive Ltd
  • Mercedes-Benz
  • Microlino
  • Morgan
  • MP Gemballa
  • Pagani
  • Pal-V
  • Pegasus Flying Car
  • Pininfarina
  • [email protected]
  • Polestar
  • Porsche
  • Puritalia Automobili
  • Qingdao Sentury Tire
  • Qooder
  • RCH-Automotive
  • Renault
  • Rimac
  • Rinspeed
  • Rolls-Royce
  • Sbarro
  • Seat
  • Silence Urban Ecomobility
  • Sin Cars
  • Skoda
  • Smart
  • Startech
  • Suzuki
  • Toyota
  • Vega
  • Volkswagen
  • Zenvo

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