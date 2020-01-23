Автошоу в Женеві та Парижі – найбільш важливі заходи подібного роду в Європі, особливо для місцевих автовиробників. Цього року кількість "відмовників" на салоні в Швейцарії буде особливо високою.

Схоже, представляти концерн PSA на Женевському автосалоні цього року буде лише марка DS Automobiles.

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Представник компанії Opel офіційно підтвердив наміри пропустити Geneva Motor Show 2020. “З-поміж європейських автошоу ми зробили ставку на січневу виставку в Брюсселі, а протягом року будемо більше використовувати для презентацій своїх новинок власні заходи”.

Схожу заяву зробив і спікер Peugeot: “Я можу підтвердити, що Peugeot не буде відвідувати автосалон у Женеві”, натякнувши, що Автосалон у Швейцарії не вважає гарним маркетинговим інструментом для взаємодії з замовниками, оскільки ефективність участі у такому заході не більша, ніж від використання сучасних технологій комунікації, реклами та телебаченні тощо.

Citroёn офіційних заяв не робив, однак можна припустити, що слідом за своїми колегами з альянсу, французький бренд пропустить Автосалон у Женеві, який проходитиме з 2 по 15 березня.

Концерн Volkswagen – навпроти, буде широко представлений на автошоу майже усіма своїми брендами: власне Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley та Bugatti. Лиш для Lamborghini участь в автошоу виявилась занадто витратною і італійська марка, що належить VAG, пропустить Автосалон.

Підтверджені учасники Женевського автосалону 2020:

Abarth

Aiways

Alfa Romeo

Alpine

AMG

Apex

Aspark

Aston Martin Lagonda

Audi

Audi Sport

Automobili Pininfarina

BAC

Bentley Motors

BMW

Brabus

Brabus Automotive

Bugatti

Changan Automobile

Cupra

Czinger

Dacia

DS Automobiles

E-Fati

E-Twow

E.Go

Eadon Green

Engler

FCA

Ferrari

GFG Style

Gumper

Hispano Suiza

Hofele

Honda

Hyundai

Isuzu

Italdesign

Jeep

Karma Automotive

Kia

Koenigsegg

Lexus

Manifattura Automobili Torino

Mansory

Mazda

McLaren

McLaren Technology Automotive Ltd

Mercedes-Benz

Microlino

Morgan

MP Gemballa

Pagani

Pal-V

Pegasus Flying Car

Pininfarina

[email protected]

Polestar

Porsche

Puritalia Automobili

Qingdao Sentury Tire

Qooder

RCH-Automotive

Renault

Rimac

Rinspeed

Rolls-Royce

Sbarro

Seat

Silence Urban Ecomobility

Sin Cars

Skoda

Smart

Startech

Suzuki

Toyota

Vega

Volkswagen

Zenvo

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