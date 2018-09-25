Хвала небесам, що не всередину приміщення.

24 вересня вечором на вулиці Теодора Драйзера у Києві, седан Daewoo Lanos зіткнувся з Dacia Logan, після чого влетів у будівлю церкви.

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Як повідомляє “Сегодня”, автомобіль Dacia рухався у бік вулиці Бальзака, однак на під'їзді до перехрестя йому назустріч вилетів Lanos з вимкненими фарами. Уникнути зіткнення не вдалось: “Ланос” врізався у “Дачу” і від удару остання вилетіла на протилежний бік дороги. А Daewoo Lanos врізався в будівлю церкви.

Пізніше з’ясувалось, що за кермом автомобіля Daewoo Lanos знаходилась жінка, в котрої свідки аварії помітили зовнішні ознаки сп’яніння. Від госпіталізації панянка відмовилась, хоча на місці зізналась, що вживала спиртне. В результаті зіткнення постраждали два пасажири автомобіля Dacia: дівчину і чоловіка доправлено у лікарню.

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