Саме стільки техніки в черговий раз задонатив захисникам фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим": частина машин у нинішні вихідні вже пішла у війська.

Розвідувальний підрозділ ЗСУ вже вдруге за неповні два тижні отримує від благодійників повнопривідні пікапи Mitsubishi L200. Цього разу їм передано п’ять машин. Точно такі ж позашляховики у кількості 10 одиниць розвідники отримали у переддень лютого, про що редакція Авто24 писала 30 січня.

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У нинішньому транші розвідники отримали також новенькі автомобілі й такого ж білого кольору, але вже без дивних латок на дверцятах. Цей транш обійшовся Фонду у 4 890 167 гривень, що за таку кількість техніки дуже вигідно: в середньому за кожен пікап заплатили 978 033 гривні, які задонатили благодійники.

Повідомляється, що машини будуть обслуговувати розвідувальний підрозділ, який "опікується комплексами відеоспостереження за лінією фронту та ближчим тилом російських загарбників".

Загалом впродовж 2023 року фонд "Повернись живим" забезпечив цей розвідувальний підрозділ телескопічними щоглами, відеокамерами, батареями живленням та іншими елементами систем спостереження загальною вартістю 7 888 437 гривень.

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А цільовий донат у сумі 25 191 500 гривень від "Укрнафти" згаданий фонд направив на ремонт 10 одиниць бронетехніки для ТрО. До передачі бойовим підрозділам відновлюються МТ-ЛБ та БМП-1.

Перші дві машини після капремонту пройшли заводські випробування і днями будуть відправлені у бойові підрозділи. Одна багатоцільова гусенична "мотилига" стала як нова, вона може використовуватися нашими захисниками не тільки як інженерна машина, але і як санітарно-евакуаційний транспорт. БМП-1 з 73-мм гарматою також доведена до робочого стану й бойових властивостей.