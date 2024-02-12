Именно столько техники в очередной раз задонатил защитникам фонд компетентной помощи армии "Вернись живым": часть машин в нынешние выходные уже ушла в войска.

Разведывательное подразделение ВСУ уже второй раз за неполные две недели получает от благотворителей полноприводные пикапы Mitsubishi L200. На этот раз им передано пять машин. Точно такие же внедорожники в количестве 10 единиц разведчики получили в канун февраля.

О том транше редакция Авто24 писала 30 января в информационной заметке "Десять пикапов с непонятными заплатками на дверях передали разведчикам". Тема поставки заинтересовала читателей, публикацию прочитало более 150 000 наших поклонников.

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В нынешнем транше разведчики получили также новенькие автомобили и такого же белого цвета, но уже без тех странных заплаток на дверях. Этот транш обошелся Фонду в 4 890 167 гривен, что за такое количество техники очень выгодно: в среднем за каждый пикап заплатили 978 033 гривны, которые задонатили благотворители.

Сообщается, что машины будут обслуживать разведывательное подразделение, которое "занимается комплексами видеонаблюдения за линией фронта и ближним тылом российских захватчиков".

Всего в течение 2023 года фонд "Вернись живым" обеспечил это разведывательное подразделение телескопическими мачтами, видеокамерами, батареями питанием и другими элементами систем наблюдения на общую сумму 7 888 437 гривен.

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А целевой донат в сумме 25 191 500 гривен от "Укрнафты" упомянутый фонд направил на ремонт 10 единиц бронетехники для ТрО. К передаче боевым подразделениям восстанавливаются МТ-ЛБ и БМП-1.

Первые две машины после капремонта прошли заводские испытания и на днях будут отправлены в боевые подразделения. Одна многоцелевая гусеничная "мотылыга" стала как новая, она может использоваться нашими защитниками не только как инженерная машина, но и как санитарно-эвакуационный транспорт. БМП-1 с 73-мм пушкой также доведена до рабочего состояния, получив прекрасные ходовые и боевые качества.