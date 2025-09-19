П'ятничний пакет допомоги фронту обійшовся у 23,5 мільйона гривень

Як зазначив у своєму повідомленні нардеп Петро Порошенко, на фронт везуть екскаватори для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд, броньовані медичні евакуатори, а також мобільні лазні та контейнерні ремонтні майстерні на двовісних дишлових причепах.

Також в цьому пакеті допомоги є багато атрибутики радіоелектронного захисту, повітряні безпілотні системи для розвідки чи повітряних атак та інше необхідне у військах майно.

У підготовленому до відправлення на фронт транспортному пакеті є два броньовані медичні евакуатори на базі Land Rover. Вони всі укомплектовані комплексами РЕБ "Шатро".

Фото: Фонд Порошенка

У списку також є броньований Pinzgauer. Цей автомобіль адресно передадуть військовому шпиталю. Машину придбали на запит армійських медиків та укомплектували обладнанням екстреної медичної допомоги.

Що у п'ятничному пакеті допомоги:

Екскаватори

Броньовані медеваки

Прально-душові комплекси

Контейнерні ремонтні майстерні

FPV-дрони

Дрони на оптоволокні

РЕБ "Шатро-5Д" на рамі

Детектори дронів "Аспірин"

"Старлінки" та інша комп’ютерна техніка

Фото: Фонд Порошенка

Загальна вартість сьогоднішнього каравану з техніки, обладнання та майна трохи більше за понад 43 500 000 грн. Усі кошти задонатив "Фонд Порошенка".