Укр
Ру

П'ятничний пакет допомоги фронту обійшовся у 23,5 мільйона гривень

Сьогодні, 19 вересня, на передову вийшов караван з технікою та обладнанням для бойових підрозділів. Як і в попередні рази, його формували за принципом "Save Soldier", тобто "Врятувати солдата".
П'ятничний пакет допомоги фронту обійшовся у 23,5 мільйона гривень
Валентин Ожго
logo19 вересня, 09:30
logo0
logo0 хв

Як зазначив у своєму повідомленні нардеп Петро Порошенко, на фронт везуть екскаватори для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд, броньовані медичні евакуатори, а також мобільні лазні та контейнерні ремонтні майстерні на двовісних дишлових причепах.

Також в цьому пакеті допомоги є багато атрибутики радіоелектронного захисту, повітряні безпілотні системи для розвідки чи повітряних атак та інше необхідне у військах майно.

Читайте також Наймасштабніший пакет приватної допомоги першого півріччя пішов у війська

У підготовленому до відправлення на фронт транспортному пакеті є два броньовані медичні евакуатори на базі Land Rover. Вони всі укомплектовані комплексами РЕБ "Шатро".

Фото: Фонд Порошенка

У списку також є броньований Pinzgauer. Цей автомобіль адресно передадуть військовому шпиталю. Машину придбали на запит армійських медиків та укомплектували обладнанням екстреної медичної допомоги.

Що у п'ятничному пакеті допомоги:

  • Екскаватори
  • Броньовані медеваки
  • Прально-душові комплекси
  • Контейнерні ремонтні майстерні
  • FPV-дрони
  • Дрони на оптоволокні
  • РЕБ "Шатро-5Д" на рамі
  • Детектори дронів "Аспірин"
  • "Старлінки" та інша комп’ютерна техніка

Фото: Фонд Порошенка

Загальна вартість сьогоднішнього каравану з техніки, обладнання та майна трохи більше за понад 43 500 000 грн. Усі кошти задонатив "Фонд Порошенка".

#Військова техніка #Автоподія #Перевезення #Фото #Новини