2-4 березня у виставковому центрі Київ Експо Плаза проходить виставка, присвячена екологічному транспорту. Електрокари можна не лише роздивитись, а й випробувати.

Круглий стіл про перспективи інфраструктури для електромобілів

Однією з найважливих подій виставки став круглий стіл для обговорення учасниками ринку, представниками влади та зацікавленими сторонами проблем та перспектив розвитку електротранспорту в Україні. Основне питання, що обговорювалось експертами – розвиток інфраструктури, необхідний для поширення електричного транспорту.

Першим з учасників круглого столу, озаглавленого як “Перспективи та проблеми формування якісної зарядної інфраструктури в Україні” виступив Олександр Озеран – генеральний директор Директорату державної політики у сфері цифрової політики на транспорті та послуг поштового зв'язку Міністерства інфраструктури України. Представник влади розповів про розробку та впровадження законодавчих рішень, спрямованих на розвиток України у відношенні електротранспорту, покращення інфраструктури та відносин на ринку. Так, Озеран відмітив, що розроблений його департаментом проект закону передбачає зменшення податкового навантаження для покупців автомобілів з електродвигуном до 23% за рахунок відміни оплати різноманітних поборів. Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, якими звільнила водіїв від сплати податку та акцизу на ввезення до України автомобілів, оснащених виключно електродвигуном. На додачу до цього, планується не стягувати з покупців електрокарів податок до пенсійного фонду та дрібніші, аби у результаті знизити вартість таких авто майже на чверть.

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Олексій Оржель – представник Офісу ефективного регулювання (BRDO – Better Regulation Delivery Office – незалежна неурядова структура, створена за ініціативи Міністерства економічного розвитку та торгівлі і західних партнерів для сприяння створенню в Україні ефективного регулювання) представив концепцію розвитку ринку електрозарядних станцій в Україні. Концепція, що в теорії може перетворитись на законопроект, пропонує зобов’язати забудовників та муніципалітети виділяти мінімум 20% паркомісць для електротранспорту. До числа таких локацій мають увійти нові паркінги, реконструйовані, комунальні, а також місця для стоянки на АЗС, при чому такі місця мають обладнуватись зарядними пристроями. Також концепція передбачає розробку схеми взаємодії між постачальниками електроенергії, операторами електрозаправних станцій (ЕЗС) та споживачами.

Представник компанії D.TEK, найбільшого енергетичного холдінгу України, повідомив про плани вже цього року відкрити власну мережу електрозаправних станцій. У першу чергу ЕЗС D.TEK будуть відкриті у Києві, далі мережа має з’єднати столицю з містами-мільйонниками та обласними центрами.

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Ще одним важливим питанням, винесеним на обговорення, стало сервісне обслуговування для гібридів та електромобілів – EV-Service. На сьогоднішній день подібні послуги пропонують лише офіційні та незалежні дилери, що продають подібний транспорт, але віднедавна на рикну почали з’являтись і окремі сервісні станції, що пропонують такі послуги. Експерти відмітили необхідність проводження сертифікації подібних структур представниками виробників електромобілей.

Експозиція

На стендах виставки представлено кілька офіційних імпортерів, що мають у своєму модельному ряді електрокари та гібриди. Окрім них свої екологічні автівки показали й незалежні дилери. Так, відвідувачі Plug-In Ukraine мають змогу познайомитись з такими моделями як BMW i3s, Hyundai Ioniq Electric, Hyundai Ioniq Hybrid, Kia Niro, Kia Soul EV, Mitsubishi Outlander PHEV, Renault Zoe, Renault Kangoo, Tesla Model S, Tesla Model 3, Mercedes B-Class Electric, Fiat 500E, Chevrolet Bolt EV, Chevrolet Volt, Nissan Leaf, Citroen Berlingo Electric та Smart EV.

Напевно найбільшу цікавість публіки у перший день виставки привернула до себе Tesla Model 3 – це перший автомобіль, що потрапив до України буквально кілька днів тому, тож довкола неї зібралось чимало відвідувачів. Усі бажаючі можуть отримати вичерпну інформацію про представлені, а також опинитись усередині авто.

Близько половини стендів виставки займають різноманітні компанії, що пропонують зарядні станції та пристрої для домашньої зарядки.

Тест-драйви електромобілів для усіх охочих

Аби відвідувачі змогли відчути себе пасажирами, чи навіть водіями електромобілів, учасники виставки запропонували тест-драйв електрокарів. У спеціальному секторі за межами павільйону виставлено 12 моделей гібридів та електрокарів, котрі можна випробувати усім охочим.

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