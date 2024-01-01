Підліток викрав Dodge Charger Hellcat й влаштував погоню з поліцейськими на швидкості 271 км/год

Як передає Carscoops, інцидент стався в Ексельсіор-Спрінгс, штат Міссурі. Департамент поліції встановив, що 18-річний Джавон Бейкер викрав Doodge Charger Hellcat з місцевого дилерського центру.

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Він використав пістолет, аби залякати власника авто, сів в абсолютно новий автомобіль та викрав його. Згідно з даних, незабаром автомобіль розігнався до 271 км/год. Поліція була змушена припинити погоню, аби не завдати шкоди цивільним. Згодом офіцери відшукали авто та затримали правопорушника.

«Використовуючи записи з камер безпеки, ми вистежили підозрюваного до сусіднього житлового комплексу, де підрозділ K-9 успішно затримав його», — сказав лейтенант Раян Дауді з відділу поліції Ексельсіор-Спрінгс.

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Викрадений Dodge Charger Hellcat зазнав незначних пошкоджень під час погоні з місця викрадення. Окрім цього, поліцейські повідомляють, що викрадач пошкодив оббивку салону коли намагався знайти й дістати GPS-трекер. Тепер підозрюваний звинувачується не лише у пограбуванні та пошкодженні чужого майна, а й збройних злочинних діях і опорі при арешті.