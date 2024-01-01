Подросток угнал Dodge Charger Hellcat и устроил погоню с полицейскими на скорости 271 км/ч

Как передает Carscoops, инцидент произошел в Эксельсиор-Спрингс, штат Миссури. Департамент полиции установил, что 18-летний Джавон Бейкер похитил Doodge Charger Hellcat из местного дилерского центра.

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Он использовал пистолет, чтобы запугать владельца авто, сел в совершенно новый автомобиль и угнал его. Согласно данным, вскоре автомобиль разогнался до 271 км/ч. Полиция была вынуждена прекратить погоню, чтобы не нанести вред гражданским. Впоследствии офицеры нашли авто и задержали правонарушителя.

"Используя записи с камер безопасности, мы выследили подозреваемого до соседнего жилого комплекса, где подразделение K-9 успешно задержало его", - сказал лейтенант Райан Дауди из отдела полиции Эксельсиор-Спрингс.

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Похищенный Dodge Charger Hellcat получил незначительные повреждения во время погони с места угона. Кроме этого, полицейские сообщают, что похититель повредил обивку салона когда пытался найти и достать GPS-трекер. Теперь подозреваемый обвиняется не только в ограблении и повреждении чужого имущества, но и вооруженных преступных действиях и сопротивлении при аресте.