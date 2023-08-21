"На гарячому" під час закладки запалювального пристрою поліція Деснянського району столиці затримала чоловіка, який підпалив 12 автівок військовослужбовців.

Тринадцята спроба виявилася для зловмисника невдалою через поліцейських, які вийшли на слід зловмисника після серії підпалів на різних вулицях мікрорайону. Попередні розслідування показали, що горять автомобілі саме військових. Експерти заявили про те, що машини спалахують від саморобних запалювальних пристроїв.

Вдалося вийти на слід злочинця, але брати його вирішили саме в момент «мінування» чергового транспортного засобу. Як саме вийшли на слід зловмисника в деталях, звісно, не повідомляється, але можна зробити висновок, що саме розслідування та затримання зроблено професійно.

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Кажуть, захоплення відбулося не так гарно, як в кіно, але дуже результативно. У руки слідчих потрапив не тільки злочинець, але й готовий зразок саморобного пристрою для підпалювання автомобілів, що у додатку до вилучених раніше рештків загорань стане у справі основним речовим доказом злодіянь.

Злочинця "за руку впіймали" й за руку повели під арешт. Фото: МВС УКраїни.

Як повідомили у поліції Деснянського району столиці, пристрої зловмисник виготовляв сам. Вони спрацьовували "за визначеним часом". Щодо мотивів, то свої дії затриманий пояснив "негативним ставленням до військових".

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Ведеться слідство. Зловмисника взяли під арешт. Окрім основних зафіксованих злочинів, проводиться перевірка перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі "проти основ національної безпеки України".

Про підпалювача у відеосюжеті прес-служби столичної поліції.