На "горячем" во время закладки зажигательного устройства полиция Деснянского района столицы задержала мужчину, который поджег 12 автомобилей военнослужащих.

Тринадцатая попытка оказалась для злоумышленника неудачной из-за полицейских, вышедших на след злоумышленника после серии поджогов на разных улицах микрорайона. Предварительные расследования показали, что горят авто именно военных. Эксперты заявили о том, что машины загораются от самодельных зажигательных устройств.

Удалось выйти на след преступника, но брать его решили именно в момент огнестрельного "минирования" очередного транспортного средства. Как именно вышли на след злоумышленника, конечно, в деталях не сообщается, но можно сделать вывод, что именно расследование и задержание сделано профессионально.

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Говорят, задержание произошло не так красиво, как в кино, но очень результативно. В руки следователей попал не только преступник, но и готовый образец самодельного устройства для поджигания автомобилей, которое в дополнение к изъятым ранее деталям устройств возгораний станет по делу основным вещественным доказательством.

Преступника "за руку поймали" и за руку повели под арест. Фото: МВД Украины.

Как сообщили в полиции Деснянского района столицы, устройства злоумышленник изготовлял сам. Они срабатывали "по назначенному времени". Что касается мотивов, то свои действия задержанный объяснил "негативным отношением к военным".

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Ведется следствие. Злоумышленника взяли под арест. Кроме основных зафиксированных преступлений, проводится проверка его причастности к другим преступлениям, в том числе "против основ национальной безопасности Украины".

О поджигателе в видеосюжете пресс-службы столичной полиции.