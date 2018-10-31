Toyota Tundra обладнали гідрогенною силовою установкою від Mirai та роботизованою духовою піччю у багажнику.

Для виставки тюнінгу SEMA компанія Toyota спільно з мережею піцерій Pizza Hut збудувала пікап Tundra Pie Pro.

Також цікаво: Індійський бізнесмен подарував своїм співробітникам 600 нових автомобілів

Пікап Toyota Tundra Pie Pro обладнаний автоматизованою та роботизованою піччю. Для цього проекту силову установку “Тойота Тундра” замінили на водневу від Mirai.

Фото: Toyota Tundra Pie Pro / Toyota

Представник компанії Pizza Hut Ніколя Бурк'єр заявив у інтерв'ю Bloomberg: “Ми одержимі покращенням нашого сервісу. Чим ближче піцерія до клієнтів, тим свіжішу і гарячішу піцу вони зможуть отримати”. З таким піцце-мобілем смакота завжди буде під рукою.

Піч для піци у багажнику автмообіля робить усе сама прямо на ходу: роботичні маніпулятори дістають заготовку з холодильника, кладуть у піч, розрізають на шматочки та подають зголоднілим. Увесь процес займає 6-7 хвилин. Таким чином піцу клієнтам можна не просто доставляти, а готувати прямо перед ними.

Також цікаво: Ось навіщо Tesla величезний екран – щоб гратись