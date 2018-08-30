Їхньому босу цього краще не бачити!

Здавалось, хвиля безумства під назвою #KikiChallenge, що захопила міленіалів у соціальних мережах, почала спадати, аж тут з’явилось відео, на якому безглуздий флеш-моб перейшов на новий рівень.

Дивіться також: Інстаграм-покоління: дівчата трясуть сідницями під музику з авто (відео)

Пілот Алехандра Манрікес, що є командиром приватного реактивного літака з великим льотним стажем, приєдналась до списку бовдурів, що викладають у мережу відео з хештегами #KikiChallenge, #DoTheShiggy або #InMyFeelings. У той час, як більшість учасників челенджу танцюють біля своїх автомобілів, доки вони рухаються, Алехандра зробила це з літаком!

Не варто забувати, що управління автомобілем – це процес, пов’язаний з підвищеною небезпекою. У результаті поширення челенджу, багато спроб долучитись до безумства закінчилось травмами.

Також цікаво: Пес дає майстер-клас з танців біля машини (відео)