Кайл Ларсон бовкнув образливе для багатьох американців слово на літеру "Н", від якого віє расизмом. Команда Chip Ganassi Racing відвернулась від свого пілота.

“Ми надзвичайно засмучені тим, що сказав Кайл минулого вечора”, – заявила його команда, маючи на увазі образливий сленг гонщика під час прямого ефіру з віртуальних перегонів iRacing напередодні.

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Ще навіть не розпочавши гру, під час перевірки мікрофона, Кайл сказав: “Ти мене не чуєш?” і додав те саме слово на літеру “Н”.

"Слова, які він вирішив використати, є образливими і неприйнятними, – сказав Чіп Ганасі, співвласник команди, – На цей момент ми призупиняємо контракт з Кайлом та його виплати, поки ми не вирішимо ситуацію, з усіма відповідними сторонами”.

27-річний Кайл Ларсон має на рахунку шість кубків у NASCAR а також титул переможця минулорічної гонки NASCAR All-Star, що проводиться поза заліком.

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