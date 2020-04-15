Кайл Ларсон ляпнул оскорбительное для многих американцев слово на букву "Н", от которого веет расизмом. Команда Chip Ganassi Racing отвернулась от своего пилота.

"Мы очень расстроены тем, что сказал Кайл вчера вечером", – заявила его команда, имея в виду оскорбительный сленг гонщика во время прямого эфира из виртуальных гонок iRacing накануне.

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Еще даже не начав игру, во время проверки микрофона, Кайл сказал: "Ты меня не слышишь?" и добавил то самое слово на букву "Н".

"Слова, которые он решил использовать, оскорбительны и неприемлемы, – сказал Чип Ганаси, совладелец команды. – На данный момент мы приостанавливаем контракт с Кайлом и его выплаты, пока мы не решим ситуацию со всеми соответствующими сторонами".

27-летний Кайл Ларсон имеет на счету шесть кубков в NASCAR, а также титул победителя прошлогодней гонки NASCAR All-Star, проводимой вне зачета.

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