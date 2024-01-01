Пішохідний перехід на Вінничині зробили зразково-безпечним

Фахівці департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради розробили оригінальну схему дорожнього руху.

Розмітку нанесли працівники КП "СМЕД ОДР ", а матеріалами допомогли місцеві підприємці. Про це йдеться у повідомленні Вінницької мерії з посиланням на Офіс старости округу.

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Перед цим Агенція просторового розвитку у відповідь на звернення Вінницько-Хутірського старостинського округу підготувала рекомендації щодо застосування недорогих, але дієвих рішень із підвищення безпеки руху.

Таким чином у селі Вінницькі Хутори біля ліцею в зоні пішохідних переходів і зупинки громадського транспорту було встановлено у достатній кількості берлінські подушки, дорожні стовпчики та нанесено нову дорожню розмітку.

Проведені заходи та використана дорожня атрибутика підвищать безпеку для учнів та місцевих жителів, знижуючи швидкість руху транспорту і змушуючи водіїв бути уважнішими.

За словами старости Вінницько-Хутірський старостинський округ Владислава Кривешка, проєкт Офіса старости реалізувався спільними зусиллями вище згаданих структур.

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"Ця безпекова зона важлива й для інших жителів населеного пункту, адже покликана зробити пересування цієї дорогою безпечнішою. Йдеться й про доступність для маломобільних груп населення, адже безпекова зона є "містком" у надійному пересуванні збудованою пішохідною мережею у нашому населеному пункті", – зазначив Владислав Кривешко.

Подібна робота в окрузі буде проводитися й надалі. Відповідні служби працюватимуть над питаннями безпеки та безбар’єрності задля створення комфортних умов проживання по всій громаді.