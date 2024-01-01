Пешеходный переход в Винницкой области сделали образцово-безопасным

ФОТО: мэрия Винницы|
Транспорт здесь замедляет ход, а водители становятся более внимательными. На переднем плане автобус "Богдан" А-701.32 муниципального перевозчика
Специалисты департамента транспорта и городской мобильности Винницкого городского совета разработали оригинальную схему дорожного движения.
Разметку нанесли работники КП "СМЕД ОДД", а материалами помогли местные предприниматели. Об этом говорится в сообщении Винницкой мэрии со ссылкой на Офис старосты округа.
Читайте также Тернопольские школьники будут ездить на Volvo
Перед этим Агентство пространственного развития в ответ на обращение Винницко-Хуторского старостинского округа подготовило рекомендации по применению недорогих, но действенных решений по повышению безопасности движения.
Таким образом в селе Винницкие Хутора возле лицея в зоне пешеходных переходов и остановки общественного транспорта были установлены в достаточном количестве берлинские подушки, дорожные столбики и нанесена новая дорожная разметка.
Проведенные мероприятия и использованная дорожная атрибутика повысят безопасность для учащихся и местных жителей, снижая скорость движения транспорта и заставляя водителей быть внимательнее.
По словам старосты Винницко-Хуторский старостинский старостинский округ Владислава Кривешко, проект Офиса старосты реализовался совместными усилиями выше упомянутых структур.
Читайте также Школьников будут возить польско-итальянские автобусы Thesi: что это за техника
"Эта зона безопасности важна и для других жителей населенного пункта, ведь призвана сделать передвижение по этой дороге безопаснее. Речь идет и о доступности для маломобильных групп населения, ведь зона безопасности является "мостиком" в надежном передвижении построенной пешеходной сетью в нашем населенном пункте", – отметил Владислав Кривешко.
Подобная работа в округе будет проводиться и в дальнейшем. Соответствующие службы будут работать над вопросами безопасности и безбарьерности для создания комфортных условий проживания по всей громаде.