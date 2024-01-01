Пешеходный переход в Винницкой области сделали образцово-безопасным

Специалисты департамента транспорта и городской мобильности Винницкого городского совета разработали оригинальную схему дорожного движения.

Разметку нанесли работники КП "СМЕД ОДД", а материалами помогли местные предприниматели. Об этом говорится в сообщении Винницкой мэрии со ссылкой на Офис старосты округа.

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Перед этим Агентство пространственного развития в ответ на обращение Винницко-Хуторского старостинского округа подготовило рекомендации по применению недорогих, но действенных решений по повышению безопасности движения.

Таким образом в селе Винницкие Хутора возле лицея в зоне пешеходных переходов и остановки общественного транспорта были установлены в достаточном количестве берлинские подушки, дорожные столбики и нанесена новая дорожная разметка.

Проведенные мероприятия и использованная дорожная атрибутика повысят безопасность для учащихся и местных жителей, снижая скорость движения транспорта и заставляя водителей быть внимательнее.

По словам старосты Винницко-Хуторский старостинский старостинский округ Владислава Кривешко, проект Офиса старосты реализовался совместными усилиями выше упомянутых структур.

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"Эта зона безопасности важна и для других жителей населенного пункта, ведь призвана сделать передвижение по этой дороге безопаснее. Речь идет и о доступности для маломобильных групп населения, ведь зона безопасности является "мостиком" в надежном передвижении построенной пешеходной сетью в нашем населенном пункте", – отметил Владислав Кривешко.

Подобная работа в округе будет проводиться и в дальнейшем. Соответствующие службы будут работать над вопросами безопасности и безбарьерности для создания комфортных условий проживания по всей громаде.