Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький нагадав про відповідальність пішоходів. Адже за свою недбалість вони часто змушені платити власним здоров’ям або навіть життям.

Зараз, допоки люди змушені власноруч керувати транспортними засобами, втрати серед пішоходів величезні. Для розуміння важливості питання, а не заради цифр самих, наведемо статистику за 1-й квартал 2019 року в постскриптумі.

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42% всіх ДТП з постраждалими за 1 квартал 2019р. – ДТП з пішоходами.

Так, зрозуміло, що дуже багато ситуацій пов`язані із неправомірними діями водія, навмисним, або необережним порушенням ПДР. Але дуже часто такі ситуації трапляються і з вини пішохода.

Чомусь, в якийсь період часу, хтось видумав неписане правило: “Пішохід завжди правий”. Так, дійсно, до дій водія, як правило, набагато більше претензій і на водія покладено значно більше обов’язків. Але розуміння того, що хтось був неправий ніяк не допомагає тим 1720, що потрапили в лікарню і особливо тим 270, хто потрапив до моргу. Встановлення вини і покарання не поверне життя і здоров’я.

Натомість, дотримуючись елементарних правил, які, зокрема, написані в ПДР, можна підвищити в рази рівень власної безпеки і безпеки оточуючих. Отже, що має пам’ятати кожен (так, це є в ПДР):

Кожен пішохід являється учасником дорожнього руху та зобов'язаний:

рухатись по тротуарах та пішохідних доріжках;

переходити проїзну частину по пішохідних переходах, а у разі їх відсутності – на

перехрестях по лініях тротуарів та узбіч;

у місцях, де рух регулюється, повинні керуватися сигналами світлофора або регулювальника;

перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються;

у разі наближення транспортного засобу з увімкненими проблисковими маячками червоного та (або) синього кольору і (або) спеціальним звуковим сигналом повинні утриматись від переходу проїзної частини або негайно залишити її.

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Пішоходу забороняється:

виходити на проїзну частину не впевнившись у відсутності небезпеки та інших учасників руху;

раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;

затримуватись і зупинятись на проїзній частині, якщо це не пов'язано з забезпеченням безпеки дорожнього руху.

Чого не написано в ПДР, але дуже корисно знати кожному, адже це підбірка з дуже багатьох типових ситуацій:

Ніколи не наслідуйте тих, хто переходить дорогу за принципом “а мені тут треба”. Пам’ятайте, що пішохід і так часто погано помітний для водія, особливо вночі, особливо за поганих погодних умов. Пішохідні переходи не убезпечують повністю, але хоча б концентрують і попереджають водія.

І всі ці перебігання доріг по 3-4 смуги в одну сторону, перестрибування відбійників, часто закінчуються фатально.

Пам’ятайте, що у автомобіля є гальмівний шлях, він не може зупинитися “як вкопаний” тут і одразу. Навіть, якщо ви переходите по пішохідному переходу і на зелене світло, хтось з водіїв міг “розігнатися” та переоцінити техніку. Якщо бачите, що авто швидко наближається, зупиніться і не починайте рух до повної його зупинки!

“У мене зелений” ще не зупинило жодне авто, яке зупинитися не встигало.

Не починайте перехід дороги на мигаючий сигнал світлофору. Пам’ятайте знову ж про гальмівний шлях і про те, що десь є такий самий водій, який хоче “проскочити” на жовтий, або навіть вже на червоний. Декілька секунд не вирішать для вас нічого, а от життя можуть зберегти.

Особливо на нерегульованих переходах (без світлофорів), якщо з правого ряду зупинилось і пропускає вас авто, – не поспішайте бігти. Пам’ятайте, що це авто закрило вас від видимості іншого водія, який можливо вирішив обігнати авто, що зупинилось. Зупиніться і вигляньте чи ніхто не забув зупинитися і надати дорогу пішоходу...

У темну пору доби, на неосвітлених або погано освітлених ділянках дороги ДУЖЕ корисно мати світовідбиваючі елементи на одязі.

Пішохід дуже непомітний в таких випадках, особливо в темному одязі. Часто (але не виключно) такі ДТП трапляються на ділянках, де траси міжнародного та національного значення проходять через села...

Жилетка, або дитячий флікер може врятувати життя.

Безпека на дорогах – це відповідальність кожного. Подумайте та розпочніть з власної.

За січень-березень 2019 року сталося 4476 ДТП з постраждалими. За участю пішоходів сталося 2033 ДТП, з яких 1860 з постраждалими (42% від загальної кількості ДТП з постраждалалими), внаслідок яких 270 осіб загинуло та 1710 отримали тілесні ушкодження.

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