Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий напомнил об ответственности пешеходов. Ведь из-за своей халатности они часто вынуждены платить собственным здоровьем или даже жизнью.

Сейчас, пока люди вынуждены собственноручно управлять транспортными средствами, потери среди пешеходов огромные. Для понимания важности вопроса, а не ради самих цифр, приведем статистику за 1-й квартал 2019 года в постскриптуме.

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42% всех ДТП с пострадавшими за 1 квартал 2019р. – ДТП с пешеходами.

Понятно, что очень много ситуаций связаны с неправомерными действиями водителя, умышленным или неосторожным нарушением ПДД. Но очень часто такие ситуации случаются и по вине пешехода.

Почему-то, в какой-то период времени, кто-то выдумал неписаное правило: “Пешеход всегда прав”. Да, действительно, к действиям водителя, как правило, гораздо больше претензий, и на водителя возложено гораздо больше обязанностей. Но понимание того, что кто-то был неправ, никак не помогает тем 1720, которые попали в больницу, и особенно тем 270, кто попал в морг. Установление вины и наказания не вернет жизнь и здоровье.

Зато, придерживаясь элементарных правил, которые, в частности, написаны в ПДД, можно повысить в разы уровень собственной безопасности и безопасности окружающих. Итак, что должен помнить каждый (да, это есть в ПДД):

Каждый пешеход является участником дорожного движения и обязан:

двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам; переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а в случае их отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров и обочин;

в местах, где движение регулируется, должны руководствоваться сигналами светофора или регулировщика; перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств и любых объектов, ограничивающих обзорность, необходимо убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств; в случае приближения транспортного средства с включенными проблесковыми маячками красного и/или синего цвета и/или специальным звуковым сигналом необходимо воздержаться от перехода проезжей части или немедленно покинуть ее.

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Пешеходу запрещается:

выходить на проезжую часть не убедившись в отсутствии опасности и других участников движения; внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход; допускать самостоятельный, без надзора взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть; задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения.

Что не написано в ПДД, но очень полезно знать каждому, ведь это подборка из очень многих типовых ситуаций:

Никогда не подражайте тем, кто переходит дорогу по принципу "а мне тут нужно". Помните, что пешеход и так часто плохо заметен для водителя, особенно ночью, особенно при плохих погодных условиях. Пешеходные переходы не защищают полностью, но хотя бы концентрируют и предупреждают водителя.

И все эти перебегания дорог по 3-4 полосы в одну сторону, перепрыгивания отбойников, часто заканчиваются фатально.

Помните, что у автомобиля есть тормозной путь, он не может остановиться “как вкопанный” здесь и сразу. Даже, если вы переходите по пешеходному переходу и на зеленый свет, кто-то из водителей мог “разогнаться” и переоценить технику. Если видите, что машина быстро приближается, остановитесь и не начинайте движение до полной его остановки!

“У меня зеленый” еще не остановило ни одно авто, которое остановиться не успевало.

Не начинайте переход дороги на мигающий сигнал светофора. Помните опять же про тормозной путь и про то, что где-то есть такой же водитель, который хочет “проскочить” на желтый или даже уже на красный. Несколько секунд не решат для вас ничего, а вот жизнь могут сохранить.

Особенно на нерегулируемых переходах (без светофоров), если из правого ряда остановилось и пропускает вас авто – не спешите бежать. Помните, что это авто закрыло вас от видимости другого водителя, который, возможно, решил обогнать остановившееся авто. Остановитесь и выгляньте, никто ли не забыл остановиться и дать дорогу пешеходу...

В темное время суток, на неосвещенных или плохо освещенных участках дороги ОЧЕНЬ полезно иметь светоотражающие элементы на одежде.

Пешеход очень незаметный в таких случаях, особенно в темной одежде. Часто (но не исключительно) такие ДТП случаются на участках, где трассы международного и национального значения проходят через села...

Жилетка, или детский фликер может спасти жизнь.

Безопасность на дорогах – это ответственность каждого. Подумайте и начните с собственной.

За январь-март 2019 года произошло 4 476 ДТП с пострадавшими. С участием пешеходов произошло 2 033 ДТП, из которых 1 860 с пострадавшими (42% от общего количества ДТП с пострадавшими), в результате которых 270 человек погибли и 1 710 получили телесные повреждения.

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