Європейські політики складають амбітні плани по масовій інтеграції електромобілів, але люди, які знаються на виробничих процесах, вважають їх нереальними.

Минулого тижня Європейська комісія опублікувала стратегію природоохоронної та інтелектуальної мобільності (Sustainable and Smart Mobility) і план з ініціативами, ці документи в найближчі 4 роки визначатимуть роботу цієї організації в області всіх видів транспорту.

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Поставлені завдання щодо впровадження цифрових технологій, зниження навантаження на екологію відповідно до ініціативи European Green Deal. Одним з ключових стовпів цієї стратегії є збільшення використання автомобілів з нульовим рівнем викидів. Документ ставить сміливу мету – до 2030 року на дорогах Європейського союзу буде не менше 30 мільйонів автомобілів з нульовим рівнем викидів.

Що стосується інфраструктури, то, за консервативними оцінками Комісії, до 2030 року – три мільйони громадських пунктів зарядки.

Однак на думку генерального директора Європейської асоціації автовиробників (ACEA) Еріка-Марка Уітема, ця стратегія далека від сьогоднішньої реальності, так як для досягнення мети Комісії необхідно всього за десять років в 50 разів збільшити в автопарку ЄС кількість автомобілів з нульовим рівнем викидів.

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До того ж темпи розвитку інфраструктури абсолютно не відповідають таким амбітним планам. За даними ACEA, на сьогодні загальна кількість точок зарядки, доступних в ЄС, становить близько 200 тис. од. і тільки 28586 з них підходять для швидкої зарядки (≥22 кВт), що набагато менше необхідного. Більше 75% всіх пунктів зарядки в Європі розташовані в чотирьох країнах – Нідерландах, Німеччині, Франції та Великобританії. У 12 країнах-членах ЄС є 137 водневих заправних станцій, а в 16 країнах їх взагалі немає.