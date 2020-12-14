Европейские политики составляют амбициозные планы по массовой интеграции электромобилей, но люди которые знают производственные процессы считают их нереальными.

На прошлой неделе Европейская комиссия опубликовала стратегию природоохранной и интеллектуальной мобильности (Sustainable and Smart Mobility) и план с инициативами, эти документы в ближайшие 4 года будут определять работу этой организации в области всех видов транспорта.

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Поставленные задачи по внедрению цифровых технологий, снижения нагрузки на экологию в соответствии с инициативой European Green Deal. Одним из ключевых столпов этой стратегии является увеличение использования автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Документ ставит смелую цель – до 2030 года на дорогах Европейского союза будет не менее 30 миллионов автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Что касается инфраструктуры, то, по консервативным оценкам Комиссии, до 2030 года – три миллиона общественных пунктов зарядки.

Однако, по мнению генерального директора Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Эрика-Марка Уитема эта стратегия далека от сегодняшней реальности, так как для достижения цели Комиссии необходимо всего за десять лет в 50 раз увеличить в автопарке ЕС количество автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

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К тому же темпы развития инфраструктуры абсолютно не соответствуют таким амбициозным планам. По данным ACEA, на сегодня общее количество точек зарядки, доступных в ЕС, составляет около 200 тыс. ед. и только 28 586 из них подходят для быстрой зарядки (≥22 кВт), что намного меньше необходимого. Более 75% всех пунктов зарядки в Европе расположены в четырех странах – Нидерландах, Германии, Франции и Великобритании. В 12 странах-членах ЕС 137 водородных заправочных станций, а в 16 странах их вообще нет.