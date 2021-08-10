Жовтий FIAT 1975 року виготовлення перетворили на відкриту пляжну версію, яка раніше возила багатих клієнтів.

В 70-тих роках минулого століття такі автомобілі Jolly були випущені на базі популярної Cinquecento. Вони використовувались для транспортування відвідувачів розкішних готелів, переправляючи гостей з яхт до їх помешкань.

Але цей FIAT Cinquecento був вироблений у 1975 році в модифікації R (або "Rinnovata") і не був кабріолетом. Головна відмінність від стандартного 500-го - двигун об'ємом 594 куб. см, розробленим Abarth. Як і в "Горбатому" ЗАЗі, мотор знаходиться в задній частині авто і приводиться в рух через задні колеса через чотириступінчасту механічну коробку передач.

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Власник вирішив перетворити 500-ий на модифікацію Jolly його та в травні 2021 року почав роботи з ремонту оригінального двигуна 500 R.

Зовні автомобіль виділяється тонкими трубчастими бамперами, виконаними в чорному кольорі. Такі ж труби є в каркасі даху та бічних кожухів.

Інтер'єр, як і в оригіналі, був створений за допомогою сплетених панелей передніх та задніх сидінь. Як і в оригінальних автомобілях Jolly, дверей нема, замість них – звичайні мотузки.

Відреставрований Jolly нещодавно був проданий на аукціоні, тож навряд чи він змінить власника у найближчому майбутньому.

Цей пляжний автомобільчик дуже нагадує вітчизняний "Горбатий" ЗАЗ-965, і не дивно – італійський FIAT 500 був одним з прообразів при створенні українського авто.