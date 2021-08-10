Желтый FIAT 1975 года изготовления превратили в открытую пляжную версию, которая ранее возила богатых клиентов.

В 70-х годах прошлого века такие автомобили Jolly были выпущены на базе популярной Cinquecento. Они использовались для транспортировки посетителей роскошных отелей, переправляя гостей с яхт до их жилищ.

Но этот FIAT Cinquecento был произведен в 1975 году в модификации R (или “Rinnovata”) и не был кабриолетом. Главное отличие от стандартного 500-го – двигатель объемом 594 куб. см, разработанным Abarth. Как и в “Горбатом” ЗАЗе, мотор находится в задней части авто и приводится в движение через задние колеса через четырехступенчатую механическую коробку передач.

Также интересно "Запорожец" победил "Теслу" в интересном соревновании

Владелец решил превратить 500-ый в модификацию Jolly и в мае 2021 года начал работы по ремонту оригинального двигателя 500 R.

Внешне автомобиль выделяется тонкими трубчатыми бамперами, выполненными в черном цвете. Такие же трубы есть в каркасе крыши и боковых кожухов.



Интерьер, как и в оригинале, был создан с помощью сплетенных панелей передних и задних сидений. Как и в оригинальных автомобилях Jolly, дверей нет, вместо них – обычные веревки.

Недавно отреставрированный Jolly был продан на аукционе, поэтому вряд ли он сменит владельца в ближайшем будущем.

Этот пляжный автомобильчик очень напоминает отечественный “Горбатый” ЗАЗ-965, и не удивительно – итальянский FIAT 500 был одним из прообразов при создании украинского авто.