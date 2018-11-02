Через два місяці закінчується пільговий період на ввезення електромобілів, які на сьогоднішній день звільнені від всіх податків. Спробуємо проаналізувати, хто виграв, а хто програв від діючих пільг на електрокари.

Для того, щоб зробити висновок про те, наскільки чинні з початку року пільги, вплинули на популярність електромобілів в Україні, досить проаналізувати статистику продажів.

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За даними AUTO-Consulting, за 9 місяців 2018 року нових електрокарів в нашій країні було реалізовано на 32% більше, ніж за 9 місяців 2017 го. На перший погляд – непогано. Насправді, якщо відсотки перевести в реальні штуки, виявиться, що це всього на сотню більше: 367 шт. в 2018-м і 276 шт. в 2017-му.

Обсяг продажів нових електромобілів серед всіх продажів нових авто на ринку становить менше 1% – всього 0,6%. І він виріс з минулого року всього на 0,1% від всього ринку нових автомобілів. Тобто, м'яко кажучи, ажіотажу не спостерігається.

Серед лідерів продажів нових електрокарів – BMW i3, Tesla Model S, Renault ZOE, Hyundai Ioniq. А також – поодинокі продажі нових (2017-2018 р.в.) KIA Soul, smart Electric Drive, Mercedes-Benz B-Class.

Зовсім інші цифри, за даними AUTO-Consulting, спостерігаються в сегменті старих електрокарів. Тут, в порівнянні з минулим роком, зафіксований вдвічі більше зростання продажів – 78%. І цифри тут на порядок вище. З 1896 шт. (За 9 місяців 2017 р), продажу в 2018-м зросли до позначки 3371 шт. Це склало близько 4,5% від імпорту вживаних легкових автомобілів.

На першому місці по продажах серед ненових електрокарів – Nissan Leaf, який іноді трошки битим возять з США. Цієї моделі в загальному обсязі б/у електрокарів – 67%. На другому місці, з великим відривом – Tesla Model S і X – 5,6%. На третьому BMW i3 – 5%

Виходить, що пільги для електромобілів стимулювали ввезення до нас старих електрокарів. У багатьох з них є проблеми з батареями. Правда, наші умільці навчилися їх "перепаковувати" але це не дешева операція. Нові батареї коштують ще дорожче і купувати їх для морально старіючого електромобіля навряд чи має сенс.

На жаль, українці не можуть скористатися пільговою програмою заміни АКБ для Nissan Leaf, яка діє в багатьох країнах світу і дозволяє здати стару батарею і отримати натомість нову. Українські дилери Nissan так і не почали офіційні продажі Leaf і подібних програм у нас поки немає.

Сьогодні в уряді обговорюється питання, чи варто продовжувати пільговий період для електромобілів. Є пропозиція про те, щоб пільги продовжили, але замінити їх податковою знижкою, тобто віднімати з сплачених податків після покупки. Варіант досить складний і не викликає великої довіри: держава ніколи нічого швидко не повертав. А значить – стимулювання буде чисто символічним.

Але те, що електрокарам необхідні додаткові стимули, сьогодні очевидно. Якщо навіть скасування майже всіх ввізних податків не привела до електромобільні буму, то сам по собі цей ринок буде довго завойовувати популярність. Якщо, звичайно, хтось дійсно зацікавлений у розвитку цього виду транспорту в нашій країні.

Адже практично всі зарядки (за рідкісним винятком) сьогодні стали платними.

А швидкість зарядки і число самих зарядних станцій в країні ростуть дуже повільно. Так що без додаткових стимулів – ніяк. Не дивлячись на любов до природи, наші автомобілістів не будуть переплачувати за електрокари, якщо в придбанні цього виду транспорту не буде реальної вигоди.

У зв'язку з цим варто звернути увагу на досвід Норвегії, де парк електромобілів вже перевищив 50% всього автотранспорту. Свого часу в Норвегії, щоб стимулювати продажі електромобілів, зробили для їх зарядки безкоштовне електрику, для електрокарів – безкоштовне паркування, побудували необхідну кількість зарядок, дозволили рух по смузі для громадського транспорту, плюс – дали податкові пільги. А коли Норвегія стала №1 за кількістю електрокарів на душу населення, пільгові програми почали поступово згортати.

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Тобто, держава грамотно регулювала цей процес. А в Україні, схоже, не зовсім розуміють, що саме хочуть стимулювати. Не кажучи вже про те, як. Адже за великим рахунком, пільговий період для імпорту електромобілів не приніс великого сплеску продажів. Чи не приніс він і грошей в бюджет у вигляді податків. Єдиним позитивним моментом стало зростання кількості електрокарів, зарядних станцій і становлення довіри електротехнічним технологіям.

Очевидно, що якщо держава Україна не продовжить діючі пільги, ввезення електромобілів сильно постраждає. Це вплине і на ціни і на обсяги і на швидкість розвитку зарядної інфраструктури. Вийде, що весь позитивний ефект отриманий протягом 2017 року знівельовано.