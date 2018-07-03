Сертифікат відповідності - документ, необхідний для першої реєстрації автомобіля в Україні. Для чого він потрібен? Чому автомобіль, сертифікований в Європі або США, вимагає додаткових перевірок українськими фахівцями?

Відповідь проста і лежить на поверхні – інтернет рясніє рекламними повідомленнями фірм готових "допомогти" в отриманні потрібного документа. Його отримання обходиться в 360 доларів.

Втім, якщо розібратися детальніше, то ціни на сертифікати відповідності можуть бути різними. Приміром, за автомобіль, ввезений з Євросоюзу сертифікатори беруть близько 50 доларів (за визнання європейського документа). Це за умови особистої присутності власника автомобіля, правильному оформленні всіх документів, вибудовуванні всіх черг і пізнанні інших принад спілкування з державними структурами. Брокери (або "рішали"), які займаються легалізацією авто, беруться зробити сертифікат на автомобіль європейського походження за 100 доларів.

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За автомобіль із США доведеться заплатити від 360 доларів. Тут схема складніше: "фірми-помічники" встановлюють на привезений з США автомобіль європейську світлотехніку і офіційно проходять сертифікацію. Після отримання документа рідна американська світлотехніка знову встановлюється на автомобіль, а європейський комплект фар чекає наступного бажає отримати український сертифікат відповідності.

Якщо у сертифікуючих органів виникають сумніви з приводу відповідності авто екологічної частини стандарту "Євро-5", вартість перевірки значно зростає. Радує, що сумніви повинні бути обґрунтовані. Всі європейські авто після 2010 року випуску відповідають нормам і не потребують додаткової перевірки. Авто із США, навіть випущені після 2010 року, можуть викликати сумніви, якщо вони не сертифіковані у всіх штатах. Орієнтиром служить відповідність екологічним нормам штату Каліфорнія.

Згідно з даними ГФС, тільки за минулий рік в Україні було розмитнено 71,9 тис. б/у автомобілів. За 5 місяців 2018 року розмитнено 32,9 тис. б/у авто. Всього виходить більше 100 тис. машин, значна частина з яких завезена з США. Просте множення вартості отримання сертифіката на кількість виданих документів говорить про те, що за півтора року українці витратили на сертифікацію 20-30 млн. доларів!

І це тільки та частина, яка стосується старих авто із-за кордону. А в Україні потрібно сертифікувати і нові машини. Українські сертифікаційні центри повинні перевіряти відповідність новеньких Audi і Mercedes-Benz вітчизняним стандартам.

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Багатьом експертам ця ситуація здається абсурдною. “Якщо німці визнали, що конструкція Мерседес або БМВ відповідає всім нормам, то навіщо нашим доморощеним сертификаторам повторно сертифікувати авто? Те ж саме з санітарно-гігієнічними сертифікатами! Який сенс нашим санітарам перевіряти, чи не шкідлива для здоров'я українців шкіра салону на Мерседесі або шкіряна куртка Харлі Девідсон?" – пише на своїй сторінці в FB Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

На його думку, у цієї проблеми є дуже просте рішення. "Ми можемо не скасовувати сертифікацію, а просто автоматично визнавати сертифікати, які видав ЄС, США, Японія і тд." говорить Олег Назаренко.

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Природно, таке рішення полегшить життя багатьом українцям – їм не доведеться витрачати десятки мільйонів доларів на безглузду процедуру. Але без роботи залишаться співробітники сертифікаційних центрів, які займаються сертифікацією, а також брокери і "рішали", які навчилися заробляти на українській бюрократії.