Як українці платять транспортний податок, скільки це приносить бюджету і чому надходження падають уже три роки поспіль? А також про те, як можна законно економити на цьому податку.

Автомобілі – один з найбільш оподатковуваних об'єктів, якими володіють українці. При їхній купівлі сплачуються ПДВ, акциз та мито. При кожній заправці автомобіля сплачуються ПДВ та акциз з пального. Частка податків у кінцевій ціні літра бензину становить до 40%.

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Якщо вартість авто у 2021 році перевищує 2,25 млн грн, покупцю доведеться додатково сплатити 25 тис грн транспортного податку. Сплачувати цю суму необхідно щороку, доки машині не виповниться п'ять років.

Транспортний податок у нинішньому вигляді запровадили у 2015 році. Тоді влада позиціонувала його як податок на розкіш, який має йти у місцеві бюджети. Власники дорогих авто шукали можливості, щоб не платити 25 тис грн, і їм це вдалося.

З яких автомобілів потрібно сплачувати транспортний податок, скільки щорічно держава отримує від власників дорогих авто та як останні уникають податкових нарахувань?

Що таке транспортний податок

За своїм призначенням транспортний податок є податком на майно. Таким же, як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (квартира або гараж), та плата за землю.

Розмір транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована – 25 тис грн на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню. Сплачується податок до місцевих бюджетів.

Платниками податку є фізичні особи та юридичні особи. Платять вони його по-різному. Юридичним особам потрібно розраховувати податок самостійно і сплачувати щомісяця рівними частинами.

Громадянам про необхідність сплати повідомляє місцева податкова служба. Після отримання повідомлення у власників дорогих авто є два місяці на те, щоб переказати річний платіж.

Як сплачують транспортний податок

У 2015 році платити транспортний податок мусили власники автомобілів, об'єм двигуна яких перевищував 3 тис куб см (незалежно від вартості авто).

Така вимога обурювала багатьох автовласників, адже під оподаткування потрапляли люксові авто (наприклад, Bentley Mulsanne вартістю 12 млн грн) і відносно недорогі (наприклад, Volkswagen Passat вартістю 1 млн грн).

З 2016 року транспортний податок вирішили прив'язати до вартості автомобіля та його віку. Спочатку оподатковували авто, що коштували понад 750 мінімальних зарплат, однак після кількох їх підвищень поріг знизили до 375 мінімальних зарплат. У 2021 році податок справляють з авто вартістю понад 2,25 млн грн.

Другий критерій, за яким визначають, чи справлятиметься податок з автомобіля, є його вік. Платити податок слід за авто, якому не виповнилося п'ять років.

Аби платники не ламали собі голови в спробах розібратися, чи мають вони платити податок, за них це робить уряд. Щороку Мінекономіки публікує перелік марок та моделей автомобілів, які підлягають оподаткуванню.

У 2021 році в переліку 172 моделі 16-ти марок авто переважно з бензиновими двигунами. У 2020 році перелік був більшим: 226 моделей. За рік їх поменшало, оскільки внаслідок підвищення мінімальної зарплати до 6 тис грн зріс і поріг вартості оподатковуваних машин.

Перелік складають відповідно до затвердженої урядом методології. У ній враховують вік авто: чим машина старша, тим менша її вартість.

Розробники податку на розкіш врахували всі особливості для уникнення непорозумінь при його адмініструванні. Якщо автомобілю виповниться п'ять років посеред року, то сплачувати необхідно лише за ті місяці, коли автівці не було п'ять років.

Якщо автомобіль, який підлягає оподаткуванню, змінив власника, то податок платять попередній і новий власники. Кожен з них платить лише за ті місяці, протягом яких авто перебувало у їхній власності.

У разі викрадення автомобіля сплачувати за час його відсутності не потрібно. Нарахування відновиться з поверненням авто його власнику.

Єдина прогалина законотворців – відсутність відповідальності за несплату податку. Якщо власник не сплатить 25 тис грн, його оштрафують на 340 грн. Покарання при повторній несплаті – 1 020 грн.

У такому разі залишається несплачений податковий борг та ймовірні санкції з боку податкової, зокрема, арешт рахунків.

Як платять українці

Незважаючи на високу ставку податку – 25 тис грн – надходження від нього до місцевих бюджетів мізерні та не перевищують кількох десятих відсотка від усіх громад. Ба більше – третій рік поспіль надходження скорочуються.

Як свідчать дані Державної податкової служби, у 2018 році обсяг коштів, переказаних для сплати транспортного податку, становив 315 млн грн, а за підсумками 2020 року – 202 млн грн.

По-перше, це пов'язано із скороченням переліку авто, з яких потрібно платити податок. По-друге, знизилася платоспроможність громадян. У 2017-2018 роках податок стягувався з авто, куплених до подій 2014 року.

Після 2014 року українці стали купувати менше автомобілів, зокрема люксових, тому надходження скоротилися. У 2013 році в Україні зареєстрували 213 тис нових легкових авто, тоді як у 2019-2020 роках щороку реєстрували 90 тис.

За даними Державної податкової служби, у 2020 році найбільше, на 46%, скоротили відрахування фізичні особи порівняно з піковим 2018 роком, а юридичні особи – на 21%.

Тенденція щодо зменшення надходжень від транспортного податку, швидше за все, збережеться у 2021 році. Перелік автомобілів, з яких потрібно сплачувати податок, скоротився до 172 моделей – це вдвічі менше, ніж у 2019 році. Падає й кількість громадян – платників податку на розкіш: у 2020 році їх було 2 962.

Чи можна не платити

З перших днів запровадження транспортного податку українці почали шукали лазівки, аби його не платити.

У 2015 році вони посилалися на те, що відповідний закон ухвалили з порушеннями принципу стабільності законодавства: зміни до податкових законів не повинні ухвалюватися пізніше, ніж за пів року до їх запровадження.

Однак з 2016 року шансів уникнути сплати транспортного податку майже не залишилося. Єдиною зачіпкою, яка дозволяє його не платити, є технічні характеристики авто, прописані в переліку Мінекономіки: об'єм двигуна і тип пального.

"Якщо брати автомобіль у базовій комплектації з переліку Мінекономіки, то він підпадає під критерії і з нього необхідно платити транспортний податок. Якщо комплектація інша, то це достатня підстава для оскарження нарахування податку в суді", – зазначає керівний партнер адвокатського об'єднання "Місечко та партнери" Володимир Місечко.

Наприклад, якщо об'єм двигуна не 3 тис куб см, а 2 999 куб см, то власник має шанси не сплачувати податок. Суди в таких випадках, як правило, стають на бік автовласника.

Якщо платник податків вирішить оскаржити нарахування через суд, то податкова не стане нараховувати на його податковий борг штрафи та пеню, адже такий борг вважатиметься неузгодженим до завершення судового процесу.

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Іншого способу не платити податок немає. Однак іноді оскаржувати податок необхідно. Так сталося із самим Місечком. "У 2017 році мені надіслали податкове повідомлення-рішення разом з податковою вимогою. Однак моделі мого авто на той час у переліку Мінекономіки не було. Я оскаржив це рішення в Окружному адміністративному суді Києва", – каже юрист.

Він зазначає, що у 2016-2018 роках податкова часто надсилала помилкові повідомлення про необхідність сплати податку, і пов'язує це із значною завантаженістю відомства. Наразі ситуація покращилася.

"Тоді податкова масово "штампувала" ці повідомлення. Хтось платив, а хтось, наприклад, юристи, оскаржували нарахування податку", – додає Місечко. Тож після отримання податкового повідомлення-рішення адвокат радить перевірити, чи підпадає автомобіль під критерії для сплати транспортного податку і чи є модель у переліку Мінекономіки.