Как украинцы платят транспортный налог, сколько это приносит бюджету и почему поступления падают уже три года подряд. А также о том, как можно законно экономить на этом налоге.

Автомобили – один из самых облагаемых налогом объектов, которыми владеют украинцы. При их покупке уплачиваются НДС, акциз и пошлина. При каждой заправке автомобиля уплачиваются НДС и акциз с топлива. Доля налогов в конечной цене литра бензина составляет до 40%.

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Если стоимость авто в 2021 году превышает 2,25 млн грн, покупателю придется дополнительно уплатить 25 тыс грн транспортного налога. Платить эту сумму необходимо каждый год, пока машине не исполнится пять лет.

Транспортный налог в нынешнем виде ввели в 2015 году. Тогда власть позиционировала его как налог на роскошь, который должен идти в местные бюджеты. Владельцы дорогих авто искали возможности, чтобы не платить 25 тыс грн, и им это удалось.

С каких автомобилей нужно платить транспортный налог, сколько ежегодно государство получает от владельцев дорогих авто и как последние избегают налоговых начислений?

Что такое транспортный налог

По своему назначению транспортный налог является налогом на имущество. Таким же, как налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (квартира или гараж), и плата за землю.

Размер транспортного налога не зависит от стоимости авто. Его ставка фиксированная – 25 тыс грн в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению. Уплачивается налог в местные бюджеты.

Плательщиками налога являются физические лица и юридические лица. Платят они его по-разному. Юридическим лицам нужно рассчитывать налог самостоятельно и платить ежемесячно равными частями.

Гражданам о необходимости уплаты сообщает местная налоговая служба. После получения уведомления у владельцев дорогих авто есть два месяца на то, чтобы перевести годовой платеж.

Как уплачивают транспортный налог

В 2015 году платить транспортный налог должны были владельцы автомобилей, объем двигателя которых превышал 3 тыс куб см (независимо от стоимости авто).

Такое требование возмущало многих автовладельцев, ведь под налогообложение попадали люксовые авто (например, Bentley Mulsanne стоимостью 12 млн грн) и относительно недорогие (например, Volkswagen Passat стоимостью 1 млн грн).

С 2016 года транспортный налог решили привязать к стоимости автомобиля и его возрасту. Сначала облагали авто, которые стоили более 750 минимальных зарплат, однако после нескольких их повышений порог снизили до 375 минимальных зарплат. В 2021 году налог взимают с авто стоимостью более 2,25 млн грн.

Второй критерий, по которому определяют, будет ли взиматься налог с автомобиля, является его возраст. Платить налог следует за авто, которому не исполнилось пять лет.

Чтобы плательщики не ломали себе головы в попытках разобраться, должны ли они платить налог, за них это делает правительство. Ежегодно Минэкономики публикует перечень марок и моделей автомобилей, подлежащих налогообложению.

В 2021 году в перечне 172 модели 16-ти марок авто преимущественно с бензиновыми двигателями. В 2020 году перечень был больше: 226 моделей. За год их стало меньше, поскольку в результате повышения минимальной зарплаты до 6 тыс грн вырос и порог стоимости облагаемых машин.

Перечень составляют в соответствии с утвержденной правительством методологией. В ней учитывают возраст авто: чем машина старше, тем меньше ее стоимость.

Разработчики налога на роскошь учли все особенности для избежания недоразумений при его администрировании. Если автомобилю исполнится пять лет посреди года, то платить необходимо только за те месяцы, когда машине не было пять лет.

Если автомобиль, подлежащий налогообложению, сменил владельца, то налог платят предыдущий и новый владельцы. Каждый из них платит только за те месяцы, в течение которых авто находилось в их собственности.

В случае угона автомобиля платить за время его отсутствия не нужно. Начисление возобновится с возвратом авто его владельцу.

Единственный пробел законотворцев – отсутствие ответственности за неуплату налога. Если владелец не оплатит 25 тыс грн, его оштрафуют на 340 грн. Наказания при повторной неуплате – 1 020 грн.

В таком случае остается неуплаченный налоговый долг и вероятные санкции со стороны налоговой, в частности, арест счетов.

Как платят украинцы

Несмотря на высокую ставку налога – 25 тыс грн – поступления от него в местные бюджеты мизерные и не превышают нескольких десятых процента от всех общин. Более того, третий год подряд поступления сокращаются.

Как свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, в 2018 году объем средств, перечисленных для уплаты транспортного налога, составил 315 млн грн, а по итогам 2020 года – 202 млн грн.

Во-первых, это связано с сокращением перечня авто, с которых нужно платить налог. Во-вторых, снизилась платежеспособность граждан. В 2017-2018 годах налог взимался с авто, купленных до событий 2014 года.

После 2014 года украинцы стали покупать меньше автомобилей, в том числе люксовых, поэтому поступления сократились. В 2013 году в Украине зарегистрировали 213 тыс новых легковых авто, тогда как в 2019-2020 годах ежегодно регистрировали 90 тыс.

По данным Государственной налоговой службы, в 2020 году больше всего, на 46%, сократили отчисления физические лица по сравнению с пиковым 2018 годом, а юридические лица – на 21%.

Тенденция по уменьшению поступлений от транспортного налога, скорее всего, сохранится в 2021 году. Перечень автомобилей, с которых нужно платить налог, сократился до 172 моделей – это вдвое меньше, чем в 2019 году. Падает и количество граждан – плательщиков налога на роскошь: в 2020 году их было 2 962.

Можно ли не платить

С первых дней введения транспортного налога украинцы начали искать лазейки, чтобы его не платить.

В 2015 году они ссылались на то, что соответствующий закон приняли с нарушениями принципа стабильности законодательства: изменения в налоговые законы не должны приниматься позднее, чем за пол года до их введения.

Однако с 2016 года шансов избежать уплаты транспортного налога почти не осталось. Единственной зацепкой, которая позволяет его не платить, являются технические характеристики авто, прописанные в перечне Минэкономики: объем двигателя и тип горючего.

"Если брать автомобиль в базовой комплектации из перечня Минэкономики, то он подпадает под критерии и с него необходимо платить транспортный налог. Если комплектация другая, то это достаточное основание для обжалования начисления налога в суде", – отмечает управляющий партнер адвокатского объединения "Мисечко и партнеры" Владимир Мисечко.

Например, если объем двигателя не 3 тыс куб см, а 2 999 куб см, то владелец имеет шансы не платить налог. Суды в таких случаях, как правило, становятся на сторону автовладельца.

Если налогоплательщик решит оспорить начисление через суд, то налоговая не станет начислять на его налоговый долг штрафы и пеню, ведь такой долг будет считаться несогласованным до завершения судебного процесса.

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Другого способа не платить налог нет. Однако иногда оспаривать налог необходимо. Так случилось с самим Мисечко. "В 2017 году мне прислали налоговое уведомление-решение вместе с налоговым требованием. Однако модели моего авто в то время в перечне Минэкономики не было. Я обжаловал это решение в Окружном административном суде Киева", – говорит юрист.

Он отмечает, что в 2016-2018 годах налоговая часто присылала ложные сообщения о необходимости уплаты налога, и связывает это со значительной загруженностью ведомства. Сейчас ситуация улучшилась.

"Тогда налоговая массово "штамповала" эти сообщения. Кто-то платил, а кто-то, например, юристы, оспаривали начисление налога", – добавляет Мисечко. Поэтому после получения налогового уведомления-решения адвокат советует проверить, подпадает ли автомобиль под критерии для уплаты транспортного налога и есть ли модель в перечне Минэкономики.