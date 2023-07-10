12-секційний роторний двигун може розвивати шалену потужність, а використання наддуву та спеціального пального може збільшити віддачу у кілька разів.

Єдиний у світі 12-секційний роторний двигун був побудований людиною на ім’я Тайсон Гарвін з Apex Manufacturing and Design, який понад 15 років тому розпочав роботу у цьому напрямку.

Роб Дам, відеоблогер на YouTube, отримав цей двигун кілька місяців тому, і нещодавно він випустив друге відео з 15,7-літровим мотором Ванкеля.

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У нинішньому стані двигун може досягати 10 000 об/хв і виробляти до 1084 Нм крутного моменту при 2000 об/хв. Хоча точна цифра потужності на цей час недоступна, звіти стверджують, що в поточній конфігурації можлива потужність до 1400 кінських сил. Однак із гоночним пальним і турбонаддувом віддача може бути набагато більшою.

Але навіщо будувати такий божевільний двигун? Гарвін сказав, що його головною метою були перегони на швидкісних човнах, але були деякі недоліки конструкції, які обмежували його застосування.

«Ротор не має суттєвих поломок», — пояснив Гарвін. «Начебто, ущільнювачі наконечників можуть зношуватися, інші речі можуть зношуватися, але немає нічого такого, що може зламатися просто так, як у двигуна Big Block Chevy. Ви можете отримати стільки потужності від Big Block Chevy лише при повному відкриті дросельної заслінки, тож ми почали вимірювати Big Block Chevy та дивитися, скільки роторів можна вмістити в це місце. Зрештою, ми придумали цю конструкцію, яка за формою точно відповідає мотору Big Block Chevy.”

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Роба Дама у своєму останньому 20-хвилинному відео розповідає про проблеми з 12-секційним роторним двигуном. І хоча масивний двигун абсолютно прекрасний у багатьох відношеннях, є недоліки. Або, радше, виклики, з якими це пов’язано.