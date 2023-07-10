12-секционный роторный двигатель может развивать безумную мощность, а использование наддува и специального топлива может увеличить отдачу в несколько раз.

Единственный в мире 12-секционный роторный двигатель был построен человеком по имени Тайсон Гарвин из Apex Manufacturing and Design, более 15 лет назад начавший работу в этом направлении.

Роб Дам, видеоблогер на YouTube, получил этот двигатель несколько месяцев назад, и недавно он выпустил второе видео с 15,7-литровым мотором Ванкеля.

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В своем современном состоянии двигатель может достигать 10 000 об/мин и производить до 1084 Нм крутящего момента при 2000 об/мин. Хотя точная цифра мощности на данный момент недоступна, отчеты утверждают, что в текущей конфигурации возможна мощность до 1400 лошадиных сил. Однако с гоночным топливом и турбонаддувом отдача может быть гораздо больше.

Но зачем строить такой сумасшедший двигатель? Гарвин сказал, что его главной целью была гонка на скоростных лодках, но были некоторые недостатки конструкции, которые ограничивали его применение.

"Ротор не имеет известных настоящих поломок", - объяснил Гарвин. «Вроде бы, уплотнители наконечников могут изнашиваться, другие вещи могут изнашиваться, но нет ничего такого, что может сломаться просто так, как у мотора Big Block Chevy. Вы можете получить столько мощности от Big Block Chevy только при полном открытии дроссельной заслонки, так что мы начали измерять Big Block Chevy и смотреть, сколько роторов можно вместить в это место. В конце концов, мы придумали эту конструкцию, которая по форме аналогична Big Block Chevy.”

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Роба Дама в своем 20-минутном видео рассказывает обо всем, что не так с 12-секционным роторным двигателем. И хотя массивный двигатель совершенно блестящий во многих отношениях, есть интересные вещи, которые можно узнать о его недостатках. Или скорее вызовы, с которыми это связано.