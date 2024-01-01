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Подушки безпеки в понад 100 000 автівок Volkswagen виявились небезпечними

Volkswagen відкликає 114 487 автомобілів через дефект подушок безпеки, нагнітачі фронтальних подушок безпеки з боку водія цих автомобілів можуть вибухнути під час тривалого впливу високих температур чи вологості.
Volkswagen відкликає понад 100 тисяч авто через дефект подушок безпеки- Auto24

ФОТО: Volkswagen|

Volkswagen Beetle Convertible

Данило Северенчук
logo7 листопада, 20:05
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Як повідомляє Autoevolution, Volkswagen оголосив відкличну кампанію, в яку потрапили Volkswagen Beetle/Beetle Convertible 2017-2019 модельного року, Passat 2006-2007, Passat 2012-2014 й Passat Wagon 2017 років. Дати їх виробництва коливаються з 15 лютого 2005 року до 15 вересня 2018 року.

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Усі ці авто оснащені нагнітачами подушок безпеки Takata. Попри це, у двох окремих повідомленнях дилерів, опублікованих на вебсайті Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, йдеться, що модулі виправлення недоступні.

На жаль, концерн Volkswagen Group of America не надав приблизний час прибуття для модулів подушок безпеки. Повідомляється, що власники отримають сповіщення поштою про відкликання не пізніше 27 грудня 2024 року.

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