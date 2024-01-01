Подушки безпеки в понад 100 000 автівок Volkswagen виявились небезпечними

Як повідомляє Autoevolution, Volkswagen оголосив відкличну кампанію, в яку потрапили Volkswagen Beetle/Beetle Convertible 2017-2019 модельного року, Passat 2006-2007, Passat 2012-2014 й Passat Wagon 2017 років. Дати їх виробництва коливаються з 15 лютого 2005 року до 15 вересня 2018 року.

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Усі ці авто оснащені нагнітачами подушок безпеки Takata. Попри це, у двох окремих повідомленнях дилерів, опублікованих на вебсайті Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, йдеться, що модулі виправлення недоступні.

На жаль, концерн Volkswagen Group of America не надав приблизний час прибуття для модулів подушок безпеки. Повідомляється, що власники отримають сповіщення поштою про відкликання не пізніше 27 грудня 2024 року.