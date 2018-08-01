Автомобіль називається Salaff C2 і був представлений публіці на Конкурсі елегантності у Пеббл Біч.

Salaff C2 – дітище Карлоса Салаффа, колишнього дизайнера Mazda. Автор стверджує, що його спорткар виконаний у стилі “вічної класики”: Ferrari, Lamborghini та Porsche, однак ми не можемо пригадати, аби італійці чи німці робили щось подібне.

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Прототипу пана Салаффа організатори Конкурсу елегантності в Пеббл-Біч видали пропуск на так звану галявину концептів. Там автомобіль мав привернути увагу заможної публіки та привести до дверей дизайнера інвесторів і замовників. По суті C2 є Lamborghini Gallardo з новим кузовом, салоном та модифікованими силовими агрегатами і шасі. Замовникам пропонується надати свій автомобіль для кастомізації. Однак охочих зробити це у Пеббл Біч помічено не було. А от здивованих та шокованих автолюбителів було чимало.

Фото: Концепт Salaff C2 / Сarscoops

Карлос Салафф у Мазді працював над дизайном Mazda3 та MX-5, а також концептів Nagare і Furai. Однак японці обмежували політ фантазії свого дизайнера та редагували його скетчі, а отримавши самостійність пан Салафф пустився берега.

Специфікації Salaff C2 не були розкриті, як і вартість конверсії, однак приватна фірма Salaff повідомила, що працює ще над двома моделями: C1 у стилі болідів Формули-1 1960-х і 1980-х років, а також двомісним спорткаром класу GT під назвою C3.

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