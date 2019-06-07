Фестиваль стилю, краси та автомобілів "РетроФест-2019" відкрився сьогодні в Кам'янці-Подільському. Наш кореспондент ділиться своїми першими враженнями.

На вулицях старовинного міста прозвучали перші слова вітань і свято закрутилося: тут і там замиготіли фігурки тендітних панянок в ретронарядах, звучить музика минулих років і століть, по бруківці шарудять шини винтажной техніки... Цього разу саме на автомобілях робимо акцент не тільки ми, але і організатори фестивалю на чолі з його головним натхненником Оленою Дикою - не дарма свято проводиться під девізом "Велика авто7`Я".

Експозиція ретроавтомобілів, які прибули на "РетроФест-2019", розмістилася на площі Польський ринок Кам'янця-Подільського.

На площі Польський ринок зібралися автомобілі з різних регіонів країни і з-за кордону: чудовий De Soto S6 1939 року і унікальна ГАЗ-23 "Волга" з Києва, Mercedes-Benz 170V з Одеси, культовий Citroen 2 CV з Молдови, місцевий Horch 951 Pullman - поважний і вишуканий, а також ціла колекція "Москвичів" і "Волг" всіх поколінь.

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Над дахами машин майорять прапори кількох клубів - столичного OldCarService, одеського "Вокар", ретроклуба "Олександрія", відповідно, з Олександрії. Прибули автомобілі з Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького. Учасники продовжують прибувати.

Робота двигуна правильно відреставрованого ретроавтомобілів - це особливе видовище для справжніх гурманів.

На другий день фестивалю - в суботу 8 червня - запланований старт III етапу Кубка України з ралі на історичних автомобілях. Класичне ралі проведе КІТС FAU (Комісія по історичним транспортним засобам Автомобільної федерації України). Назва змагань добре відомо всім українським шанувальникам винтажной техніки: "Від фортеці до фортеці", і з нього можна судити про основні точках маршруту. Хоча в цілому він залишається таємницею для учасників, які будуть їхати по легенді, отриманій безпосередньо перед стартом.

Більшість ретроавтомобілів, які приїхали сьогодні на "РетроФест-2019", вражають якістю реставрації.

Але цікаво буде не тільки фанатам автомобільної техніки - завтра і післязавтра глядачів чекають презентації автомобілів в дусі відповідної епохи, конкурси сімейного формату Retro Kids Show і "Моя сім'я", фотоконкурс чотириногих членів сім'ї "Мій стильний друг" і кулінарні змагання "Бабусін рецепт". Для малюків будуть влаштовані свої власні змагання - ралі на педальних автомобілях, зрозуміло, також з нагородами.

Рекомендація Авто24

Взяти участь у фестивалі "РетроФест-2019" або стати його глядачем ще встигнуть навіть ті, хто зараз знаходиться далеко від Кам'янця-Подільського: попереду ще два дні свята стилю, музики та історії.

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