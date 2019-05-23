Організатори "РетроФесту-2019" дали прес-конференцію, на якій розкрили нові подробиці про фестиваль, запланований у Кам'янці-Подільському на 7 – 9 червня.

Команда організаторів "РетроФесту-2019" за два тижні до заходу розкрила цікаві подробиці майбутнього свята стилю і вінтажної техніки. Пресі представили членів команди фестивалю, познайомили з режисером Наталією Миєдиновою, куратором проектів RetroKidsShow і МійСтильнийДруг Mari Simmon, організаторами модного ретродефіле Юлією Кирилець і Марією Кваченко та переконали присутніх в тому, що 7 – 9 червня у Кам'янці буде відбуватися щось справді цікаве.

Засновник і натхненник "РетроФеста" Олена Дика підтвердила, що свято пройде, як і було заявлено раніше – з орієнтацією на сімейний формат. На цю теплу, дружню хвилю буде налаштована програма всіх трьох днів фестивалю: сімейні конкурси на ретроподіумі Retro Kids Show і "Моя сім'я", фотоконкурс чотириногих членів сім'ї "Мій стильний друг" і кулінарні змагання "Бабусин рецепт".

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А основним девізом свята оголошено "Велика авто7'Я” – тобто автомобілі повинні стати головними учасниками свята (після шанованої публіки звичайно ж). Були названі найбільш цікаві автомобілі з тих, які зареєструвалися до участі: De Soto S6 1939 р. з Києва, Horch 951 Pullman з Кам'янця-Подільського, Mercedes-Benz 170V з Одеси, Citroen 2 CV з Молдови... До речі, саме цей жовтий "Де шво" традиційно вважається талісманом фестивалю.

На початку червня в Кам'янець-Подільський висуваються не тільки власники-одинаки, а й клубні команди: київський OldCarService, Одеський "Вокар". Очікуються автомобілі з Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців.

Ретротехніка візьме участь у фестивалі і як статичні експонати, і як частина такого ефектного видовища – парад вулицями міста. Крім того, під егідою КІТС FAU (Комісія з історичних транспортних засобів Автомобільної федерації України) в Кам'янці-Подільському пройде вже традиційне ретрораллі "Від фортеці до фортеці".



У ралі стартують учасники фестивалю, і воно стане III етапом Кубка України з ралі на історичних автомобілях. Визначити переможця допоможе конкурс елеганції екіпажів, за який теж нараховуються бали.

А ось для дітвори організовуються свої, особливі змагання – ралі на дитячих автомобільчиках з педальним приводом. Природно, також з нагородами. Портал Авто24 слідкуватиме за подіями на "РетроФесті-2019" та підготує змістовний репортаж для тих, хто не зможе побувати 7 – 9 червня у Кам'янці-Подільському особисто.

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