Покинутий розкішний готель приховує парк елітних автомобілів: відео

Як пише Carscoops, колись це був один із найрозкішніших готелів регіону, але після гучного скандалу його діяльність припинили. Влада Макао закрила об’єкт через численні порушення безпеки, звинувачення у незаконному обігу наркотиків, випадки насильства та підозрілі зв’язки власників. З того часу будівля так і залишилася недоторканою — своєрідною капсулою часу.

Біля головного входу досі стоять щонайменше три Rolls-Royce Phantom із подовженою колісною базою. Попри розбиті вікна й графіті, авто збереглися відносно добре. Поруч припаркований старий Mercedes-Benz S-Class, вкритий товстим шаром пилу, а також кілька Toyota Alphard, які, ймовірно, використовувалися для перевезення гостей готелю.

У підземному паркінгу, який дослідники називають справжнім музеєм просто неба, можна знайти ще більше раритетів — Audi A8, Porsche Cayenne, лімузин Dodge Charger, а також розкішний лімузин Hummer H2, розрахований на 18 пасажирів.

Усі ці автомобілі були показані у відео популярного ютубера Exploring the Unbeaten Path, який відвідав готель і задокументував його стан. Автор вражений тим, що за дев’ять років до покинутих машин ніхто не доторкнувся, адже в інших регіонах такі місця зазвичай швидко розбирають на деталі.

Дослідники також показали внутрішні приміщення — кімнати, пральню та їдальню, де досі зберігаються запаковані снеки, залишені ще під час роботи готелю. Колись цей комплекс символізував розкіш і статус, а нині став моторошним нагадуванням про часи, коли Макао було центром гламурного туризму.