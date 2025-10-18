Isuzu перетворила флагманський пікап на робочу “розкішну вантажівку”

Модель базується на топовій комплектації V-Cross, однак адаптована під потреби комерційного використання. Як пише Carscoops, пікап отримав легкий тент для кузова, захисну підкладку, фаркоп і двомісну кабіну — задні сидіння замінили на безпечну вантажну зону.

Зовні D-Max V-Cross Commercial виглядає майже як звичайна пасажирська версія — з Bi-LED фарами, темно-сірими акцентами та 18-дюймовими легкосплавними дисками. Салон, попри комерційне призначення, зберігає високий рівень комфорту: шкіряна оббивка, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, 9-дюймовий мультимедійний екран, цифрова панель приладів і система ADAS входять до стандартного оснащення.

Isuzu підкреслює, що переробка є постійною, тож авто зареєстроване як повноцінний комерційний транспорт. Конструктивно пікап зберіг драбинчасту раму, вантажопідйомність в 1 тонну та буксирувальну здатність до 3,5 тонн.

Під капотом — перевірений 1,9-літровий турбодизель на 162 к.с. (360 Нм), який працює в парі з автоматичною коробкою передач і повним приводом із блокуванням заднього диференціала. Потужніший 3,0-літровий дизель для британського ринку не пропонується.

Ціни у Великій Британії стартують від £41 995 (≈56 500 доларів) без податків. Це дорожче, ніж вартість звичайного V-Cross (£38 255), але виправдано додатковим обладнанням та спеціальним статусом. Перші поставки клієнтам у Великій Британії та Північній Ірландії очікуються в листопаді 2025 року.