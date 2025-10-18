Isuzu превратила флагманский пикап в рабочий "роскошный грузовик"

Модель базируется на топовой комплектации V-Cross, однако адаптирована под нужды коммерческого использования. Как пишет Carscoops, пикап получил легкий тент для кузова, защитную подкладку, фаркоп и двухместную кабину - задние сиденья заменили на безопасную грузовую зону.

Внешне D-Max V-Cross Commercial выглядит почти как обычная пассажирская версия - с Bi-LED фарами, темно-серыми акцентами и 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Салон, несмотря на коммерческое назначение, сохраняет высокий уровень комфорта: кожаная обивка, подогрев сидений, двухзонный климат-контроль, 9-дюймовый мультимедийный экран, цифровая панель приборов и система ADAS входят в стандартное оснащение.

Isuzu подчеркивает, что переработка является постоянной, поэтому авто зарегистрировано как полноценный коммерческий транспорт. Конструктивно пикап сохранил лестничную раму, грузоподъемность в 1 тонну и буксировочную способность до 3,5 тонны.

Под капотом - проверенный 1,9-литровый турбодизель на 162 л.с. (360 Нм), который работает в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом с блокировкой заднего дифференциала. Более мощный 3,0-литровый дизель для британского рынка не предлагается.

Цены в Великобритании стартуют от £41 995 (≈56 500 долларов) без налогов. Это дороже, чем стоимость обычного V-Cross (£38 255), но оправдано дополнительным оборудованием и специальным статусом. Первые поставки клиентам в Великобритании и Северной Ирландии ожидаются в ноябре 2025 года.