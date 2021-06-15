Забудьте про криптовалюти, Polestar повертає в дію натуральний обмін.

“Polestar 1 – єдиний автомобіль, який ви можете придбати за твір мистецтва”, – заявляє автовиробник. Щоб обміняти картину, скульптуру чи інший арт-об’єкт на автомобіль, потрібно зробити три кроки.

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Чого лиш люди не вигадали для оплати й купівлі товарів: гроші, чеки, ваучери, пластикові картки, криптовалюта, підписні сервіси. Але Polestar хоче спробувати щось особливо незвичне – приймати оплату творами мистецтва. Програма діятиме віднині до 15 серпня, у Європі та США, і вона розповсюджується лише на спортивний автомобіль Polestar 1.

Для обміну Polestar 1 можна використовувати майже будь-який вид мистецтва: “картини, скульптури, фотографії, інсталяції тощо”. Наводимо інструкцію від Polestar:

  1. Зв’язатись
    Надайте нам свою інформацію і ми зв’яжемося з вами для ініціації трансакції.
  2. Отримайте оцінку
    Вартість вашого витвору мистецтва оцінить експерт. Якщо вона відповідає ціні Polestar 1, вам запропонують угоду. Гроші не будуть задіяні.
  3. Обмін
    Вам доставлять Polestar 1 і ви заплатите за нього своїм артоб’єктом.

Витвір мистецтва повинен пройти оцінювання у художнього радника Теодора Даленсона, який був членом ради багатьох музеїв мистецтва, включаючи Музей Гуггенхайма. Після цього артоб'єкт буде оцінений аукціонними будинками Sotheby's та Philips. Якщо всі перевірки будуть пройдені, а вартість роботи відповідатиме вартості Polestar 1 – відбудеться обмін.

Що до самого автомобіля, Polestar 1 являє собою плагін-гібридне спорткупе з 2-літровим турбомотором, повним приводом і цінником від 127 100 євро.

Фото: Polestar 1 / Polestar