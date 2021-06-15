Забудьте про криптовалюти, Polestar повертає в дію натуральний обмін.

“Polestar 1 – єдиний автомобіль, який ви можете придбати за твір мистецтва”, – заявляє автовиробник. Щоб обміняти картину, скульптуру чи інший арт-об’єкт на автомобіль, потрібно зробити три кроки.

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Чого лиш люди не вигадали для оплати й купівлі товарів: гроші, чеки, ваучери, пластикові картки, криптовалюта, підписні сервіси. Але Polestar хоче спробувати щось особливо незвичне – приймати оплату творами мистецтва. Програма діятиме віднині до 15 серпня, у Європі та США, і вона розповсюджується лише на спортивний автомобіль Polestar 1.

Для обміну Polestar 1 можна використовувати майже будь-який вид мистецтва: “картини, скульптури, фотографії, інсталяції тощо”. Наводимо інструкцію від Polestar:

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Вартість вашого витвору мистецтва оцінить експерт. Якщо вона відповідає ціні Polestar 1, вам запропонують угоду. Гроші не будуть задіяні. Обмін

Вам доставлять Polestar 1 і ви заплатите за нього своїм артоб’єктом.

Витвір мистецтва повинен пройти оцінювання у художнього радника Теодора Даленсона, який був членом ради багатьох музеїв мистецтва, включаючи Музей Гуггенхайма. Після цього артоб'єкт буде оцінений аукціонними будинками Sotheby's та Philips. Якщо всі перевірки будуть пройдені, а вартість роботи відповідатиме вартості Polestar 1 – відбудеться обмін.

Що до самого автомобіля, Polestar 1 являє собою плагін-гібридне спорткупе з 2-літровим турбомотором, повним приводом і цінником від 127 100 євро.

Фото: Polestar 1 / Polestar