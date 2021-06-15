Забудьте о криптовалютах, Polestar возвращает в действие натуральный обмен.

"Polestar 1 – единственный автомобиль, который вы можете приобрести за произведение искусства”, – заявляет автопроизводитель. Чтобы обменять картину, скульптуру или другой арт-объект на автомобиль, нужно сделать три шага.

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Чего только люди не придумали для оплаты и покупки товаров: деньги, чеки, ваучеры, пластиковые карты, криптовалюту, подписные сервисы. Но Polestar хочет попробовать что-то особенно необычное – принимать оплату произведениями искусства. Программа будет действовать отныне до 15 августа, в Европе и США, и она распространяется только на спортивный автомобиль Polestar 1.

Для обмена Polestar 1 можно использовать почти любой вид искусства: “картины, скульптуры, фотографии, инсталляции и тому подобное”. Приводим инструкцию от Polestar:

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Предоставьте нам свою информацию, и мы свяжемся с вами для инициации трансакции. Получите оценку

Стоимость вашего произведения искусства оценит эксперт. Если она соответствует цене Polestar 1, вам предложат сделку. Деньги не будут задействованы.

Стоимость вашего произведения искусства оценит эксперт. Если она соответствует цене Polestar 1, вам предложат сделку. Деньги не будут задействованы. Обмен

Вам доставят Polestar 1, и вы заплатите за него своим арт-объектом.

Произведение искусства должно пройти оценку у художественного советника Теодора Даленсона, который был членом Совета многих музеев искусства, включая Музей Гуггенхайма. После этого арт-объект будет оценен аукционными домами Sotheby's и Philips. Если все проверки будут пройдены, а стоимость работы будет соответствовать стоимости Polestar 1 – состоится обмен.

Что касаеися самого автомобиля, Polestar 1 представляет собой плагин-гибридное спорткупе с 2-литровым турбомотором, полным приводом и ценником от 127 100 евро.

Фото: Polestar 1 / Polestar