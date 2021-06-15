Забудьте о криптовалютах, Polestar возвращает в действие натуральный обмен.
"Polestar 1 – единственный автомобиль, который вы можете приобрести за произведение искусства”, – заявляет автопроизводитель. Чтобы обменять картину, скульптуру или другой арт-объект на автомобиль, нужно сделать три шага.
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Чего только люди не придумали для оплаты и покупки товаров: деньги, чеки, ваучеры, пластиковые карты, криптовалюту, подписные сервисы. Но Polestar хочет попробовать что-то особенно необычное – принимать оплату произведениями искусства. Программа будет действовать отныне до 15 августа, в Европе и США, и она распространяется только на спортивный автомобиль Polestar 1.
Для обмена Polestar 1 можно использовать почти любой вид искусства: “картины, скульптуры, фотографии, инсталляции и тому подобное”. Приводим инструкцию от Polestar:
- Связаться
Предоставьте нам свою информацию, и мы свяжемся с вами для инициации трансакции.
- Получите оценку
Стоимость вашего произведения искусства оценит эксперт. Если она соответствует цене Polestar 1, вам предложат сделку. Деньги не будут задействованы.
- Обмен
Вам доставят Polestar 1, и вы заплатите за него своим арт-объектом.
Произведение искусства должно пройти оценку у художественного советника Теодора Даленсона, который был членом Совета многих музеев искусства, включая Музей Гуггенхайма. После этого арт-объект будет оценен аукционными домами Sotheby's и Philips. Если все проверки будут пройдены, а стоимость работы будет соответствовать стоимости Polestar 1 – состоится обмен.
Что касаеися самого автомобиля, Polestar 1 представляет собой плагин-гибридное спорткупе с 2-литровым турбомотором, полным приводом и ценником от 127 100 евро.
Фото: Polestar 1 / Polestar