Полякам заборонили протестувати біля кордону: що це означає

Прийняте польським урядом доповнення можна вважати позитивним кроком, хоча це зроблено з великим запізненням. Воно було б більш актуальним ще у 2023 році, коли польські перевізники блокували польсько-український кордон.

Однак навіть таке рішення унеможливлює подальші акції протесту в зоні прикордонної критичної інфраструктури. Новину про прийняте рішення озвучив голова комісії Сейму Польщі у закордонних справах Павел Коваль. Про це повідомляє Укрінформ.

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Спікер визнав відсутність нині проблеми на кордоні між Польщею та Україною. Про те, що Польща вчинила болючий удар у спину Україні, він не обмовився.

Тим часом експерти Авто24 вважають, що прийнятий Варшавою документ хоча й покращить юридичний захист прикордонної інфраструктури, але перепоною для блокади транспортних потоків в Україну не стане. Перешкоджання українській логістиці та роботі автоперевізників буде й надалі, але вже іншими методами та сценаріями.

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Протестувальники від перевізників, фермерів чи інших груп населення можуть заблокувати основні транспортні коридори до України за десятки кілометрів від кордону. Блокада повернеться в тому самому масштабі, а може й ще більшому. При цьому перекриття доріг до інших країн Євросоюзу протестувальниками навіть не розглядатиметься.

І ще одне. Як показав моніторинг польських ЗМІ, проведений Авто24, новину про внесення прикордонної інфраструктури до переліку критичних об’єктів, місцеві медіаресурси проігнорували.