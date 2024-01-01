Полякам запретили протестовать возле границы: что это значит

Принятое польским правительством дополнение можно считать положительным шагом, хотя это сделано с большим опозданием. Оно было бы более актуальным еще в 2023 году, когда польские перевозчики блокировали польско-украинскую границу.

Однако даже такое решение делает невозможным дальнейшие акции протеста в зоне пограничной критической инфраструктуры. Новость о принятом решении озвучил председатель комиссии Сейма Польши по иностранным делам Павел Коваль. Об этом сообщает Укринформ.

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Спикер признал отсутствие сейчас проблемы на границе между Польшей и Украиной. О том, что Польша нанесла болезненный удар в спину Украине, он не обмолвился.

Между тем эксперты Авто24 считают, что принятый Варшавой документ хотя и улучшит юридическую защиту пограничной инфраструктуры, но преградой для блокады транспортных потоков в Украину не станет. Препятствование украинской логистике и работе автоперевозчиков будет и в дальнейшем, но уже другими методами и сценариями.

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Протестующие от перевозчиков, фермеров или других групп населения могут заблокировать основные транспортные коридоры в Украину за десятки километров от границы. Блокада вернется в том же масштабе, а может и еще большем. При этом перекрытие дорог в другие страны Евросоюза протестующими даже не будет рассматриваться.

И еще одно. Как показал мониторинг польских СМИ, проведенный Авто24, новость о внесении пограничной инфраструктуры в перечень критических объектов, местные медиаресурсы проигнорировали.