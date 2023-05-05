Страйк продовжиться аж до початку червня поблизу одного з пунктів пропуску.

Митна служба України інформує, що на території Польщі до 3 червня включно місцева влада санкціонувала організований страйк місцевих перевізників. Він проходить поблизу українсько-польського пункту пропуску “Дорогуськ”.

Однією з вимог польських перевізників є відновлення дозвільної системи для українських колег-конкурентів.

Також у тему незабаром на всіх пунктах пропуску працюватиме "електронна черга"

Основною причиною проведення акції протесту є скасування рішення про скасування дозвільної системи щодо українських перевізників.

Інші вимоги польських перевізників:

Вимагаємо заборони на в'їзд білоруських та російських напівпричепів.

Вимагаємо заборони на відкриття компаній з білоруським та російським капіталом.

Хочемо ввести відповідальність кінцевого відправника за оплату послуги.

Блокування дороги не стосується:

на виїзд з Польщі - товарів гуманітарної допомоги, живих тварин, рейсових автобусів,

на в'їзд до Польщі - рейсових автобусів та товарів, що прямують через Польщу транзитом. Вони, як і раніше, підлягають конвоюванню, можливості якого обмежені.

Інші вантажівки, які рухатимуться в Україну чи Польщу, будуть пропускати лише одну на годину. Через це Держмитслужба просить перевізників обирати інші пункти пропуску для руху в Польщу та до України.