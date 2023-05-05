Страйк продовжиться аж до початку червня поблизу одного з пунктів пропуску.
Митна служба України інформує, що на території Польщі до 3 червня включно місцева влада санкціонувала організований страйк місцевих перевізників. Він проходить поблизу українсько-польського пункту пропуску “Дорогуськ”.
Однією з вимог польських перевізників є відновлення дозвільної системи для українських колег-конкурентів.
Також у тему незабаром на всіх пунктах пропуску працюватиме "електронна черга"
Основною причиною проведення акції протесту є скасування рішення про скасування дозвільної системи щодо українських перевізників.
Інші вимоги польських перевізників:
- Вимагаємо заборони на в'їзд білоруських та російських напівпричепів.
- Вимагаємо заборони на відкриття компаній з білоруським та російським капіталом.
- Хочемо ввести відповідальність кінцевого відправника за оплату послуги.
Блокування дороги не стосується:
- на виїзд з Польщі - товарів гуманітарної допомоги, живих тварин, рейсових автобусів,
- на в'їзд до Польщі - рейсових автобусів та товарів, що прямують через Польщу транзитом. Вони, як і раніше, підлягають конвоюванню, можливості якого обмежені.
Інші вантажівки, які рухатимуться в Україну чи Польщу, будуть пропускати лише одну на годину. Через це Держмитслужба просить перевізників обирати інші пункти пропуску для руху в Польщу та до України.