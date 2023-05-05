Забастовка продолжится до начала июня вблизи одного из пунктов пропуска.
Таможенная служба Украины информирует, что на территории Польши до 3 июня включительно местные власти санкционировали организованную забастовку местных перевозчиков. Он проходит вблизи украино-польского пункта пропуска "Дорогуск".
Одним из требований польских перевозчиков есть восстановление разрешительной системы для украинских коллег-конкурентов.
Также в тему скоро на всех пунктах пропуска будет работать "электронная очередь"
Основной причиной проведения акции протеста является отмена решения об отмене разрешительной системы в отношении украинских перевозчиков.
Другие требования польских перевозчиков:
- Требуем запрет на въезд белорусских и российских полуприцепов.
- Требуем запрет на открытие компаний с белорусским и российским капиталом.
- Хотим ввести ответственность конечного отправителя за оплату услуги.
Блокировка дороги не касается:
- на выезд из Польши - товаров гуманитарной помощи, живых животных, рейсовых автобусов,
- на въезд в Польшу - рейсовые автобусы и товары, следующие через Польшу транзитом. Они по-прежнему подлежат конвоированию, возможности которого ограничены.
Другие грузовики, которые будут двигаться в Украину или Польшу, будут пропускать всего один в час. Поэтому Гостаможслужба просит перевозчиков выбирать другие пункты пропуска для движения в Польшу и в Украину.