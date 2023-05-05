Забастовка продолжится до начала июня вблизи одного из пунктов пропуска.

Таможенная служба Украины информирует, что на территории Польши до 3 июня включительно местные власти санкционировали организованную забастовку местных перевозчиков. Он проходит вблизи украино-польского пункта пропуска "Дорогуск".

Одним из требований польских перевозчиков есть восстановление разрешительной системы для украинских коллег-конкурентов.

Также в тему скоро на всех пунктах пропуска будет работать "электронная очередь"

Основной причиной проведения акции протеста является отмена решения об отмене разрешительной системы в отношении украинских перевозчиков.

Другие требования польских перевозчиков:

Требуем запрет на въезд белорусских и российских полуприцепов.

Требуем запрет на открытие компаний с белорусским и российским капиталом.

Хотим ввести ответственность конечного отправителя за оплату услуги.

Блокировка дороги не касается:

на выезд из Польши - товаров гуманитарной помощи, живых животных, рейсовых автобусов,

на въезд в Польшу - рейсовые автобусы и товары, следующие через Польшу транзитом. Они по-прежнему подлежат конвоированию, возможности которого ограничены.

Другие грузовики, которые будут двигаться в Украину или Польшу, будут пропускать всего один в час. Поэтому Гостаможслужба просит перевозчиков выбирать другие пункты пропуска для движения в Польшу и в Украину.