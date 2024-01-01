Поляки зробили чи не найдовший у світі Volkswagen Transporter

Зазвичай версії автомобілів з кузовами для 6-метрових вантажів асоціюються з повноцінними вантажівками, що підпадають під водійську категорію C. У класичному розумінні вантажності кузов на 6 метрів у довжину є стандартним для встановлення 15 європіддонів. Наприклад, під такий вантаж підпадає 7-тонний Iveco Daily.

А тут, як пише ITS Systems, Volkswagen Transporter T6.1 сегменту LCV. Нову версію створено двома польськими компаніями Juzjade.pl з Радліна та ITS Systems з Сехніце поблизу Вроцлава.

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Машина замовлена для транспортування вантажів, які є дуже довгими, але мають малу вагу нетто. Наприклад, легкі пластикові труби не потребують ні високої конструкції, ані шасі з високою опорною здатністю.

Одна з умов пролягала в тому, що такий автомобіль має законно їхати там, де вантажівкам з масою понад 3,5 тони рух заборонено. Вибір випав на Transporter T6.1. з одинарною кабіною. Йому подовжили раму, змінили колісну базу та поставили тентовий кузов довжиною 6,15 метра. Крім того, була проведена нова гомологація, що офіційно визнала нові розміри та повну масу 3,5 тонни й передбачила корисне навантаження приблизно 1400 кілограмів.

Фото: Juzjade

"Кузов майже повністю прихований за салоном, як за висотою, так і за шириною, що забезпечує мінімальний аеродинамічний опір. Така конфігурація кузова буде дуже економічною в експлуатації", – зазначають у згаданій вище Juzjade.

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Автомобіль відправлено до легницького перевізника ABC Transport Tomkiewicz. На тенті є його логотип, також нанесено фірмовий знак Sanha, що спеціалізується на виробництві трубопровідних систем для промисловості та будівництва.

Фото: Juzjade

Варто зазначити, що це не перше "видовження" класичних автомобілів LCV фахівцями Juzjade. На ФБ-сторінці Stacja Kontroli Pojazdów juzjade.pl Świerklany є кілька повідомлень про створення видовжених платформ у сегменті пасажирських машин. Щоправда, то одинарні замовлення, до "серійного" перероблення справа не дійшла, кожна машина робилася за індивідуальним проєктом.