Поляки сделали едва ли не самый длинный в мире Volkswagen Transporter

Обычно версии автомобилей с кузовами для 6-метровых грузов ассоциируются с полноценными грузовиками, подпадающими под водительскую категорию C. В классическом понимании грузоподъемности кузов на 6 метров в длину является стандартным для установки 15 европоддонов. Например, под такой груз подпадает 7-тонный Iveco Daily.

А здесь, как пишет ITS Systems, Volkswagen Transporter T6.1 сегмента LCV. Новая версия создана двумя польскими компаниями Juzjade.pl из Радлина и ITS Systems из Сехнице близ Вроцлава.

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Машина заказана для транспортировки грузов, которые являются очень длинными, но имеют малый вес нетто. Например, легкие пластиковые трубы не требуют ни высокой конструкции, ни шасси с высокой опорной способностью.

Одно из условий состояло в том, что такой автомобиль должен законно ехать там, где грузовикам с массой более 3,5 тонны движение запрещено. Выбор пал на Transporter T6.1. с одинарной кабиной. Ему удлинили раму, изменили колесную базу и поставили тентовый кузов длиной 6,15 метра. Кроме того, была проведена новая гомологация, что официально признала новые размеры, полную массу 3,5 тонны и предусмотрела полезную нагрузку примерно 1400 килограммов.

Фото: Juzjade

"Кузов почти полностью скрыт за салоном, как по высоте, так и по ширине, что обеспечивает минимальное аэродинамическое сопротивление. Такая конфигурация кузова будет очень экономичной в эксплуатации", – отмечают в упомянутой выше Juzjade.

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Автомобиль отправлен к легницкому перевозчику ABC Transport Tomkiewicz. На тенте есть его логотип, также нанесен фирменный знак Sanha, специализирующейся на производстве трубопроводных систем для промышленности и строительства.

Фото: Juzjade

Стоит отметить, что это не первое "удлинение" классических автомобилей LCV специалистами Juzjade. На ФБ-странице Stacja Kontroli Pojazdów juzjade.pl Świerklany есть несколько сообщений о создании удлиненных платформ в сегменте пассажирских машин. Правда, то одинарные заказы, до "серийной" переделки дело не дошло, каждая машина делалась по индивидуальному проекту.