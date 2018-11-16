Без спецефектів усе виглядає не так ефектно, як у кіно, зате набої у всіх справжні!

Поліцейські штату Арканзас потрапили у несподівану дорожню перестрілку після того, як водій не зупинився на вимогу офіцера. Автомобільний реєстратор у машині копів зняв для нас драматичне відео.

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Капрал Бретт Томпсон з округу шерифа Тантітаун, під час патрулювання, зупинив машину за порушення правил дорожнього руху. За кермом сріблястого Saturn знаходився 29-річний Луїс Кобос-Кенобіо. Замість того, аби спинитись на вимогу офіцера він якийсь час продовжував їхати далі, а потім зупинився, вийшов з машини і відкрив вогонь у поліцейського.

Офіцер Томпсон відкрив вогонь у відповідь, відступаючи за машину. Зловмисник і поліцейський обміняв близько 40 пострілами, однак, на щастя ніхто з людей у стрілянині не отримав серйозних ушкоджень. А от відео виявилось настільки драматичним, що нагадує кадри з гарною грою акторів на великому екрані.



Наприкінці екшн-сцени ми бачимо, як Луїс сідає у свою машину та рушає з місця пригоди, однак за кілька десятків метрів спиняється, висаджує свою супутницю і “рве кігті”. Молодика упіймали трохи пізніше. Він встиг навіть отримати медичну допомогу у лікарні, де йому ладнали поранене плече, перш ніж його знайшли копи.

Тепер до звинувачень в управлінні транспортним засобом у стані наркотичної токсикації Луїс Кобос-Кенобіо отримає ще й покарання за збройний напад на поліцейського. Наразі Кобос-Кенобіо залишається під вартою.

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