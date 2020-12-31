Винесення постанов по "євробляхах" на 8500 грн. Не належить до компетенції поліції – такого висновку дійшов суд.

Працівник поліції зупинив автомобіль з іноземними номерними знаками. Як підставу зупинки інспектор озвучив ч.10 ст.35 Закону “Про національну поліцію”.

Читайте також: Зеленський відповів на петицію "євробляхарів"

Під час перевірки поліцейський встановив, що водій особисто не ввозив цей автомобіль на територію України, а лише користувався ним. Автомобіль був ввезений на митну територію України іншим громадянином.

На місці зупинки інспектор виніс постанову про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху на підставі ч.8 ст.121 КУпАП. Зазначена норма передбачає відповідальність у вигляді штрафу 8500 грн. за керування транспортним засобом особою, яка не ввозила його на митну територію України. Водій не погодився із рішенням інспектора і оскаржив штраф у суді.

Аргументи водія

У позові водій зазначив, що у працівників поліції відсутні повноваження складати постанови у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, передбачене ч.8 ст.121КУпАП.

Зазначене він мотивував тим, що у переліку повноважень, визначених Інструкцією з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, затвердженою Наказом МВС України 07.11.2015 №1395, не передбачена компетенція органів національної поліції виносити постанови у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за ч. 8 ст. 121 КУпАП.

Також вказував, що на його думку, відповідач повинен був скласти протокол про адміністративне правопорушення. Наголошував, що це правопорушення не є правопорушенням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Що вирішив суд

Розглядаючи справу, суд застосував ст. 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Суд наголосив, що притягнення особи до адміністративної відповідальності, можливе лише за наявності події адміністративного правопорушення та вини особи у його вчиненні, яка підтверджена належними доказами.

Читайте також: В Кабміні категорично проти доступного розмитнення авто

При цьому суд зазначив, що Інструкцією з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, затвердженою Наказом МВС України 07.11.2015 № 1395, не передбачена компетенція органів національної поліції виносити постанови у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, за ч. 8 ст. 121 КУпАП.

З урахуванням зазначеного, суд зробив висновок, що зазначена постанова про притягнення водія до відповідальності за ч.8 ст. 121 КУпАП винесена протиправно та підлягає скасуванню (Справа № 213/3993/20).