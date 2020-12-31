Вынесение постановлений по "євробляхах" на 8500 грн не относится к компетенции полиции – к такому выводу пришел суд.

Сотрудник полиции остановил автомобиль с иностранными номерными знаками. В качестве основания остановки инспектор озвучил ч. 10 ст. 35 Закона “О Национальной полиции”.

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Во время проверки полицейский установил, что водитель лично не ввозил этот автомобиль на территорию Украины, а лишь пользовался им. Автомобиль был ввезен на таможенную территорию Украины другим гражданином.

На месте остановки инспектор вынес постановление об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на основании ч. 8 ст. 121 КУоАП. Указанная норма предусматривает ответственность в виде штрафа 8500 грн. за управление транспортным средством лицом, которое не ввозило его на таможенную территорию Украины. Водитель не согласился с решением инспектора и обжаловал штраф в суде.

Аргументы водителя

В иске водитель отметил, что у работников полиции отсутствуют полномочия составлять постановления по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное не в автоматическом режиме, предусмотренное ч. 8 ст. 121купап.

Указанное мотивировал тем, что в перечне полномочий, определенных Инструкцией по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных не в автоматическом режиме, утвержденной Приказом МВД Украины 07.11.2015 №1395, не предусмотрена компетенция органов национальной полиции выносить постановления по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения за ч. 8 ст. 121 Куоап.

Также указывал, что по его мнению, ответчик должен был составить протокол об административном правонарушении. Отмечал, что это правонарушение не является правонарушением в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Что решил суд

Рассматривая дело, суд применил ст. 19 Конституции Украины, согласно которой органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и в способ, что предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Суд отметил, что привлечение лица к административной ответственности, возможно только при наличии события административного правонарушения и вины лица в его совершении, которая подтверждена надлежащими доказательствами.

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При этом суд отметил, что Инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных не в автоматическом режиме, утвержденной Приказом МВД Украины 07.11.2015 № 1395, не предусмотрена компетенция органов национальной полиции выносить постановления по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксировано не в автоматическом режиме, за ч. 8 ст. 121 Куоап.

С учетом указанного, суд сделал вывод, что указанное постановление о привлечении водителя к ответственности по ч.8 ст. 121 Куоап вынесено незаконно и подлежит отмене (Дело № 213/3993/20).