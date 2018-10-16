Відучора українських водіїв штрафуватимуть "у автоматичному режимі" за допомогою дорожніх камер. Ось де вони встановлені.

Патрульна поліція України оприлюднила карту розміщення радарів контролю швидкості TruCam на наших дорогах.

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З 15 жовтня вступив у дію закон, що дозволяє використовувати стаціонарні камери TruCam для фіксування перевищення швидкості і подальшого накладення відповідних штрафів. Як і було оголошено, відсьогодні поліція приступає до оформлення штрафів на водіїв, які не дотримуються обмежень швидкості без усіляких попереджень.

На своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що співробітники поліції більше не обмежуватимуться профілактичними бесідами і попередженнями, а почнуть притягувати водіїв до відповідальності за перевищення швидкості.

Нагадаємо, що перевищення швидкості на 20 км/год обійдеться водієві в 255 грн. якщо дозволений максимум був перевищений на 50 км/год, штраф становитиме 510 грн.

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