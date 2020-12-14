Штраф загрожує не тільки тим, хто ввіз автомобіль на територію України, а й тим хто ним просто керує.

20 листопада працівники поліції черговий раз зупинили автомобіль на іноземній реєстрації з вимогою пред’явити документи на право керування.

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У відповідь водій наголошував, що поліція не має права зупиняти та виписувати постанови за ч.8 ст.121 КУпАП. Водій посилався при цьому на “обіцянки” керівництва МВС.

Послухавши аргументи водія, працівники поліції склали постанову про накладення адміністративного стягнення серії ГАА №924886 від 20.11.2020, якою водія визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.8 ст.121 КУпАП.

Нагадаємо: відповідно до ч.8 ст.121 КУпАП керування водієм транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом, а саме: порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту; транспортний засіб використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспортний засіб передано у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила його на митну територію України або не поміщувала в митний режим транзиту, передбачає накладення штрафу на водія в розмірі 8 500 грн.

Зазначеною постановою на водія накладено штраф у розмірі 8 500 грн. Водій оскаржив постанову поліції у суді. Суд відкрив провадження. Розгляд справи призначено на 17.12.2020. (Справа №689/2300/20). Ухвала суду є загальнодоступною та може бути переглянута кожним бажаючим.

Якщо суд визнає водія винним, то йому загрожує відповідальність за ч.9 ст.121 КУпАП, яка передбачає штраф 17 000 грн. з позбавленням права керування строком на 1 рік та з оплатним вилученням авто чи без такого. За цією нормою штрафи накладає суд на підставі протоколу, складеного поліцейським на місці зупинки.

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Таким чином, поки власники ввезених “євроблях” очікують доступного розмитнення, митники і працівники поліції виписують протоколи.