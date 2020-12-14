Штраф грозит не только тем, кто ввез автомобиль на территорию Украины, но и тем кто им просто управляет.

20 ноября работники полиции очередной раз остановили автомобиль на иностранной регистрации с требованием предъявить документы на право управления.

Читайте также: Закарпатская таможня массово штрафует "евробляхеров"

В ответ водитель отмечал, что полиция не имеет права останавливать и выписывать постановления по ч.8 ст.121 КУоАП. Водитель ссылался при этом на "обещания" руководства МВД.

Послушав аргументы водителя, работники полиции составили постановление о наложении административного взыскания серии ГАА №924886 от 20.11.2020, которым водителя признали виновным в совершении административного правонарушения по ч.8 ст.121 КУоАП.

Напомним: согласно ч.8 ст.121 КУоАП управление водителем транспортным средством, в отношении которого нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом, а именно: нарушены сроки его временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита; транспортное средство используется для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине; транспортное средство передано во владение, пользование или распоряжение лицу, которое не ввозило его на таможенную территорию Украины или не помещало в таможенный режим транзита, предусматривает наложение штрафа на водителя в размере 8 500 грн.

Указанным постановлением на водителя наложен штраф в размере 8 500 грн. Водитель обжаловал постановление полиции в суде. Суд открыл производство. Рассмотрение дела назначено на 17.12.2020. (Дело №689/2300/20). Решение суда является общедоступным и может быть пересмотрено каждым желающим.

Если суд признает водителя виновным, то ему грозит ответственность за ч.9 ст.121 КУоАП, которая предусматривает штраф 17 000 грн с лишением права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без такового. По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки.

Читайте также: За месяц 215 "евробляхеров" оштрафовали на 170 тыс грн

Таким образом, пока владельцы ввозимых "евроблях" ожидают доступной растаможки, таможенники и работники полиции выписывают протоколы.